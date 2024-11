Luego de casarse por el civil el pasado 7 de septiembre, Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, y el empresario Pablo Bernot se preparan para celebrar su unión con una boda religiosa.

Sofía ha estado organizándose desde hace meses para este momento tan especial. Aunque aún se desconocen algunos detalles de la ceremonia, la actriz ha compartido pequeños adelantos en redes sociales, manteniendo a sus seguidores atentos.

Hace una semana, Sofía publicó un carrusel de imágenes en Instagram, donde posa junto a su esposo con un vestido blanco tipo camisón, el cabello al natural suelto y tacones con acabados plateados. Las fotos muestran a la pareja sonriendo, besándose, tomados de la mano y compartiendo miradas llenas de complicidad. Además, incluyó imágenes individuales presumiendo su look, mencionando que estas postales corresponden al ensayo del brunch.

Foto: Instagram oficial.

Más recientemente, la joven reveló que se realizó algunos retoques en el cabello previo a llegar al altar, optando por un tono más castaño en lugar del rubio que había llevado.

Instagram oficial.

En declaraciones previas, Sofía compartió las emociones que vive en esta etapa: “La verdad, muy enamorada, nerviosa obviamente porque es algo que yo creo que muchas soñamos con ese día, a nuestra forma, a nuestra manera”. También confesó que cerrar ciertas etapas ha sido emotivo, como el hecho de no tener más despedidas de soltera: “Me tiene tristísima”, expresó. Además, recordó: “Desde que me dieron el anillo he estado bastante sensible”.

Aunque no profundizó en detalles, añadió: “Es una emoción muy bonita y un sentimiento hermoso casarte y empezar una vida en pareja y un matrimonio, pero también hay un cierto duelo”.

La actriz ha optado por mantener en privado la fecha exacta y la lista de invitados, reservándolos como una sorpresa para el día de la ceremonia. Sin embargo, se sabe que será su padre, José Alberto "El Güero" Castro, quien la entregue en el altar. Esto contrasta con su boda civil, en la que su madre, Angélica Rivera, asumió este papel.

“Ya hemos practicado varias veces, que si con el ramo, que si no con el ramo, que si la cola. Aparte, creo que yo estoy más nerviosa por él porque literal le dije: ‘Tú me tienes que agarrar, yo no me puedo caer, tú me tienes que agarrar’. No sé por qué fue tanto tema que si me entregaba mi mamá, que si me entregaba mi papá, creo que cada quien en su boda puede hacer lo que sea y yo soy lo que soy por los dos. Yo quise tener esa distinción con mi mamá en el civil…”, recordó.

En cuanto al vestido, Sofía ha decidido no realizar cambios de atuendo durante la ceremonia. Explicó: “Prefiero aguantar el que llevo porque fue un regalo de un diseñador. Creo que es la única vez en tu vida que te pones un vestido así de grande y de precioso”.