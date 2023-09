"Sobreviviendo a mis XV", mucho más que una cinta de comedia

El día que Verónica Bravo, estelar de "Backdoor" y "Harina, el Teniente vs el Cancelador", cumplió 15 años, no quiso saber de fiesta conmemorativa porque aunque no se crea, no es nada extrovertida.

“No quería ser el centro de atención de una fiesta masiva, era lo último que se me antojaba, era pena y miedo. Si me divertía en las fiestas de mis amigas que cumplía 15, pero para mí no”, recuerda la actriz.

“Mis papás me ofrecieron irme a Houston, donde tengo familiares, y pues fue la primera vez que viajé sola, entonces, me pareció un plan perfecto”, añade.

Pero en la vida todo puede suceder y hoy, años después de esa experiencia, Verónica experimentó por varias semanas una fiesta de quinceañera, como madre de una de ellas.

Lo hace desde la película de comedia "Sobreviviendo mis XV", la cual estrena en cines y en donde comparte créditos con Memo Villegas y un elenco juvenil encabezado por Berenice Jonguitud ("Pinches momias")

En la cinta dirigida por Chava Cartas ("Mirreyes vs godinez" y "Treintona, soltera y fantástica") se verá la tradición mexicana que festeja la salida de la infancia, a la cual llega toda la familia, amigos y uno que otro colado.

Aquí, además, Danae (Jonguitud) está pasando por un momento de crecimiento personal, pues llega a vivir a otro sitio y conoce gente, además de estar entendiéndose a sí misma.

“No soy mamá, pero fue chido lo de los vestidos, los zapatos de tacón, el vals, los corajes y miedos. Creo que sí podría ser mamá de alguien como los personajes, de 15 y 18 años”, dice Verónica, bromista.

Jonguitud, la protagonista, es originaria de Tuxpan, Veracruz, quien un día tomó sus ahorros y decidió probar suerte en la capital mexicana. Aquí le tomó la pandemia de Covid-19 y cuando pensó que quizá no era el momento, le llegó el ofrecimiento para la película.

“Y es una película familiar. Cuando fue el primer día pensé que me pondría nerviosa, que todo se me olvidaría y saldría mal, pero tanto Chava como Verónica, todos, me cobijaron. Yo sí tuve fiesta de 15 años y usé un gran vestido, aquí fue revivir algo de eso”, apunta.

Cartas, el director, puso a disposición del elenco su experiencia personal, pues es padre de dos hijas ya veinteañeras.

“Se tenía la responsabilidad fuerte de exponer y poner en pantalla esta tradición, pero lo más importante y complejo era ver que el personaje de la quinceañera, se está transformando, está pasando a ser mujer”, destaca el director.

"Sobreviviendo mis XV" es producida por Francisco González Compeán ("Amar te duele") y Ruth Cherem ("Cindy, la regia").

