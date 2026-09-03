Gloria Zamora trabaja, cuida a sus hijos y ha dejado en segundo plano buena parte de sus propios deseos, como ocurre con muchas mujeres a quienes la maternidad se les ha presentado también como una forma de sacrificio.

Pero cuando el dinero le permite imaginar una vida distinta, comienza a tomar decisiones que transforman su relación con la familia y con quienes la rodean.

Ese es uno de los conflictos que Ángeles Cruz explora en Sobre las olas, película que escribió y protagoniza bajo la dirección de Horacio Alcalá, hoy en cines.

Cruz quiso que Gloria escapara de la imagen de la madre siempre abnegada, incapaz de equivocarse o anteponer alguna vez sus propios deseos.

“A la madre nunca se le permite fallar. Es la que sacrifica sus sueños por los de los hijos, por el marido, por la familia, por el bien de la casa. Gloria Zamora tiene que romper todos esos puntos, es frágil, compleja; puede pasar por encima de su propia familia haciéndose el discurso de que los está protegiendo”, explica Cruz.

La historia transcurre en Magdala, una isla ficticia donde el dinero empieza a modificar también la dinámica de la comunidad. Ella llega a imaginarse como reina y paga a los habitantes para que formen parte de esa fantasía.

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Su historia es sólo una mitad de la película. En paralelo, en España, Rocío Aldama, una actriz que busca interpretar a Sara Montiel, persigue también una vida distinta a la que tiene.

Ambas tramas avanzan como reflejos y juegan con la frontera entre realidad y fantasía, hasta dejar al espectador la posibilidad de decidir cuál de las dos pertenece al mundo real.

“La ambición se transmite como las enfermedades. No es solamente ella, todo su entorno cambia. Queríamos ver cómo ese personaje transforma toda su comunidad”, señala Alcalá.

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La actriz considera que quienes aceptan participar en la fantasía de Gloria tampoco pueden ser vistos como víctimas, pues cada uno encuentra una razón para acompañarla.

“Ella compra conciencias con dinero. Hay gente que te convence con dinero, hay gente que te convence con un puesto, con poder, y al final todos tomamos nuestras decisiones. Eso es lo intrigante”, dice Cruz.

Para sus creadores, la película evita dividir a los personajes entre buenos y malos. Gloria puede sentir envidia o equivocarse, porque para Ángeles reconocer esos sentimientos también forma parte de construir un personaje alejado de la idealización.

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“Vivimos en una sociedad muy hipócrita donde no nos atrevemos a confesar que hemos sentido envidia de un ascenso o que deseamos la vida del otro. Este personaje se atreve a vivirlo y no le importa si la juzgan”.

La cinta, coproducida por México y España, recibió apoyos en ambos países, entre ellos el Cash Rebate de Filma Jalisco, que ayudó a la postproducción.

“Fuimos de los primeros en obtener el cash rebate y eso nos ayudó mucho a sacar la postproducción e ir a distribución”, detalla Alcalá.

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