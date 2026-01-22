Más Información

vuelve a con una gira con destino a tres ciudades de la República y, si bien, la Ciudad de México aún no está incluida en el tour, la banda canadiense afirma que tiene preparada una sorpresa para sus fans capitalinos que aún no puede revelar.

Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Seb Lefebvre ya se preparan para volver a nuestro país, un destino obligado para la banda, originaria de Montreal pues, como ellos mismos han afirmado -en más de una ocasión-, México es uno de los lugares donde más fans conservan y por quienes experimentan especial cariño.

Lee también:

¿Dónde y cuándo serán los conciertos de Simple Plan?

Su paso por México constará de tres fechas; la primera fecha la ofrecerán el 25 de marzo en el Auditorio GNP de Puebla, la segunda tendrá lugar el 27 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara y, por último, -el 28 del mismo mes- se despedirán de México con su participación en el en Monterrey, del que han formado parte en dos ocasiones anteriores.

"México siempre ha ocupado un lugar especial en nuestros corazones, allí hemos dado algunos de nuestros conciertos más grandes e increíbles, ¡tenemos muchas ganas de volver ver a nuestros fans, va a ser genial!", escribió la banda que vino a México por primera vez hace 23 años, en 2003, momento en que abrieron los conciertos de Avril Lavigne.

Antes todavía que sus fans de la CDMX los cuestionaran acerca de por qué nuestra ciudad no estaba incluida en la gira, la banda explicó que ya prepara una sorpresa para la capital, la cual no darán a conocer sino hasta finales de año, por lo que algunos de sus seguidores ya rumorean que se podría tratar de un concierto propio o compartido, una vez más, con su connacional, la intérprete de "Complicated" y "Girlfriend".

melc

