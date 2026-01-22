Más Información

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

Los Arctic Monkeys están de regreso, luego de cuatro años desde el lanzamiento de su último álbum inédito, “The Car”, la banda estrenó este jueves un nuevo sencillo original.

Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders Nick O'Malley compartieron “Opening Night” que continúa con la línea sonora que los británicos han manejado desde “Tranquility Base Hotel & Casino” de 2018.

Con ritmos que danzan entre el jazz, los sintetizadores y las características guitarras de la agrupación, este sencillo ha emocionado a millones por la posibilidad de tener un nuevo material de larga duración.

Los Arctic Monkeys por ahora no han dado a conocer su su carrera seguirá con un disco en solitario; sin embargo, formarán parte de “Help 2” en colaboración con War Child Records.

“Nos enorgullece apoyar la invaluable labor de War Child y esperamos que el disco tenga un impacto positivo en la vida de los niños afectados por la guerra”, dijeron los británicos en un comunicado.

¿Cuándo se estrena "Help 2" y qué artistas participan?

"Help 2", el disco de War Child Récord en colaboración con War Child, fundación benéfica que busca recaudar fondos para los niños afectados por la guerra, se estrenará el próximo 6 de marzo.

En cuanto a los artistas que prestarán su voz para este proyecto se cuentan a los Arctic Monkeys, Olivia Rodrigo, Damon Albarne y Pulp, aquí te dejamos el tracklist completo:

01. Arctic Monkeys – “Opening Night”

02. Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – “Flags”

03. Black Country, New Road – “Strangers”

04. The Last Dinner Party – “Let’s do it again!”

05. Beth Gibbons – “Sunday Morning”

06. Arooj Aftab & Beck – “Lilac Wine”

07. King Krule – “The 343 Loop”

08. Depeche Mode – “Universal Soldier”

09. Ezra Collective & Greentea Peng – “Helicopters”

10. Arlo Parks – “Nothing I Could Hide”

11. English Teacher & Graham Coxon – “Parasite”

12. Beabadoobee – “Say Yes”

13. Big Thief – “Relive, Redie”

14. Fontaines D.C. – “Black Boys on Mopeds”

15. Cameron Winter – “Warning”

16. Young Fathers – “Don’t Fight the Young”

17. Pulp – “Begging for Change”

18. Sampha – “Naboo”

19. Wet Leg – “Obvious”

20. Foals – “When the War is Finally Done”

21. Bat For Lashes – “Carried my girl”

22. Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – “Sunday Light”

23. Olivia Rodrigo – “The Book of Love”

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma /hannah0well

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios. Foto: AFP

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda. Foto: AP

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]