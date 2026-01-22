Los Arctic Monkeys están de regreso, luego de cuatro años desde el lanzamiento de su último álbum inédito, “The Car”, la banda estrenó este jueves un nuevo sencillo original.

Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders Nick O'Malley compartieron “Opening Night” que continúa con la línea sonora que los británicos han manejado desde “Tranquility Base Hotel & Casino” de 2018.

Con ritmos que danzan entre el jazz, los sintetizadores y las características guitarras de la agrupación, este sencillo ha emocionado a millones por la posibilidad de tener un nuevo material de larga duración.

Los Arctic Monkeys por ahora no han dado a conocer su su carrera seguirá con un disco en solitario; sin embargo, formarán parte de “Help 2” en colaboración con War Child Records.

“Nos enorgullece apoyar la invaluable labor de War Child y esperamos que el disco tenga un impacto positivo en la vida de los niños afectados por la guerra”, dijeron los británicos en un comunicado.

¿Cuándo se estrena "Help 2" y qué artistas participan?

"Help 2", el disco de War Child Récord en colaboración con War Child, fundación benéfica que busca recaudar fondos para los niños afectados por la guerra, se estrenará el próximo 6 de marzo.

En cuanto a los artistas que prestarán su voz para este proyecto se cuentan a los Arctic Monkeys, Olivia Rodrigo, Damon Albarne y Pulp, aquí te dejamos el tracklist completo:

01. Arctic Monkeys – “Opening Night”

02. Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – “Flags”

03. Black Country, New Road – “Strangers”

04. The Last Dinner Party – “Let’s do it again!”

05. Beth Gibbons – “Sunday Morning”

06. Arooj Aftab & Beck – “Lilac Wine”

07. King Krule – “The 343 Loop”

08. Depeche Mode – “Universal Soldier”

09. Ezra Collective & Greentea Peng – “Helicopters”

10. Arlo Parks – “Nothing I Could Hide”

11. English Teacher & Graham Coxon – “Parasite”

12. Beabadoobee – “Say Yes”

13. Big Thief – “Relive, Redie”

14. Fontaines D.C. – “Black Boys on Mopeds”

15. Cameron Winter – “Warning”

16. Young Fathers – “Don’t Fight the Young”

17. Pulp – “Begging for Change”

18. Sampha – “Naboo”

19. Wet Leg – “Obvious”

20. Foals – “When the War is Finally Done”

21. Bat For Lashes – “Carried my girl”

22. Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – “Sunday Light”

23. Olivia Rodrigo – “The Book of Love”

