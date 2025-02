La ausencia de información en "Ventaneando" sobre el estado real de salud de Daniel Bisogno tiene molestos a los seguidores del conductor que no ha regresado a trabajar desde agosto de 2024, cuando se sometió a un trasplante de hígado.

Bisogno, de 51 años, habría tenido un nuevo revés en su salud en los días recientes, lo que lo tendría hospitalizado y delicado según reportes extraoficiales, pues su familia tampoco ha dado actualizaciones sobre cómo se encuentra.

En el aniversario de "Ventaneando", el 22 de enero, Daniel se enlazó con sus compañeros del programa vía telefónica, cuando en realidad se esperaba que estuviera presente o que apareciera en una videollamada.

Esta ausencia dio mucho de qué hablar, pues para sus fieles seguidores significó un claro indicio de que la recuperación de Daniel no iba tan bien como lo ha asegurado su hermano y también conductor Alex Bisogno, incluso, en "Ventaneando", Chapoy afirmó que su colega se reincorporaría en enero, algo que no ocurrió.

Critican el silencio de "Ventaneando"

Tras las versiones de que Daniel Bisogno se encuentra delicado de salud y que su familia se habría reunido con él, muchos usuarios esperaban que en "Ventaneando", casa de Daniel durante más de dos décadas, se informara sobre su estado real de salud, sin embargo esto no ocurrió.

A pesar de que ha sido en "Ventaneando" donde se le ha dado seguimiento a su recuperación desde hace dos años que comenzó con problemas hepáticos, el silencio entre los conductores ha reinado en este 2025.

Sin embargo, los cibernautas han dejado sentir su molestia con el programa de TV Azteca, y en la cuenta de Instagram de "Ventaneando", donde compartieron hace unas horas una foto de la celebración de cumpleaños de un compañero, decenas de cibernautas cuestionaron sobre la salud de Daniel Bisogno.

"¿Por qué no nos informan de la salud de Daniel?". "Cómo esta Daniel veo que hablan que esta grave y me pongo triste". "Todos los medios hablan de la salud de Daniel y ustedes (como siempre) tapando el sol con un dedo. Qué vergüenza Ventaneando. Ya no dan ganas de verlos". "Ventaneando informen sobre la salud de Daniel, por favor", se lee entre los comentarios.

Usuarios se lanzan contra el silencio en el programa "Ventaneando" sobre la salud del conductor Daniel Bisogno.

En la red social X (antes Twitter), Pati Chapoy respondió un comentario que la cuestionaba sobre cómo estaba Daniel, aunque la conductora se limitó a responder:

"Recuperándose".

Pati Chapoy responde en la red social X que Daniel Bisogno se está recuperando, en medio de versiones que aseguran que el conductor se encuentra muy delicado.

