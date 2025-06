El actor Rubén Branco recuerda que vivió gran parte de su vida ocultando su orientación sexual porque no quería que alguien más decidiera cuándo debía “salir del clóset, pero fue hasta que formó parte de la obra Siete veces adiós: Él y Él, que comenzó a ser más abierto al respecto.

“Las cosas han cambiado muchísimo, uno se siente con más libertad, pero también con responsabilidad, porque cuando salgo al público y veo que en su mayoría son personas de la comunidad pienso, ‘desde mi trinchera, mis creencias y mi lucha pongo mi granito de arena a través del arte’”, expresó Rubén.

Fue a través de Siete veces adiós, que habló de esto con su mamá, la invitó al Teatro Ramiro Jiménez a verlo y, al final le preguntó, ¿qué pensaba? Su respuesta no pudo ser mejor: “Yo veo esto tan normal”.

“Que importante es que esta obra la pudieran ver muchos papás, no solamente la comunidad LGBT+ que busca sentirse escuchada y representada; porque ver una historia con mucho amor, con música hecha desde el corazón, podría ayudar a que las pláticas incómodas o difíciles que puede tener un hijo con sus padres acerca de su orientación fueran más suaves”, indicó.

En su caso, Jerry Velázquez agradece tener una familia que lo apoya incondicionalmente, porque cuando en 2022 decidió hacer pública su orientación sexual a través de un video, lejos de juzgarlo le ofrecieron una red de apoyo y empatía.

“Mi familia y mis amigos siempre lo han sabido, pero ese paso era como un último salto que debía de dar, para no tener ningún tipo de preocupación en el momento de subir una foto o dar una entrevista; quería dejar de tener bloqueos y miedos de hablar con normalidad. Esta obra me recuerda a toda esa gente que vive represión, que no siente la aceptación y cariño de su familia”.

Es por eso que Jesús Zavala decidió regresar a este montaje para volver a contar la historia de una pareja, Él y Él —versión que se presenta todos jueves y sábados hasta el 5 de julio—, interpretados por él y Jerry, que muestran los altibajos de su relación y que el amor es amor, el cual está personificado en la figura de L’amore (Rubén Branco).

“Antes estas obras estaban escondidas por la sociedad. Con este musical te puedes sentir identificado seas de la comunidad o no, porque entiendes muy bien lo que pasa en la relación entre dos hombres y que a pesar de que la sociedad ha ido a cambiando todavía hay cosas por trabajar”, externó Zavala.