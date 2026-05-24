Shia LaBeouf volverá a los tribunales luego de que las autoridades de Nueva Orleans formalizaran tres cargos de agresión simple en su contra.

De acuerdo con la revista "People" las acusaciones están relacionadas con el altercado que protagonizó en febrero pasado, durante las celebraciones del Mardi Gras.

En ese entonces, LaBeouf fue expulsado del bar en el que se encontraba por ocasionar disturbios. Según los informes policiales atacó a una persona, saló del lugar y minutos más tarde regresó para agredir a una segunda víctima, situación que lo llevó a ser arrestado.

Lee también Shia LaBeouf es arrestado tras protagonizar pelea; el actor fue atendido por paramédicos

Sin embargo, días después, fue nuevamente detenido y señalado de un delito adicional de agresión simple.

Una de las presuntas víctimas declaró que, durante los hechos, el protagonista de "Transformers" estaba gritando y lanzando insultos homófobos contra algunos de los comensales.

Tras su arresto, un juez ordenó a Shia LaBeouf que ingresara a un programa de tratamiento por abuso de sustancias, se sometiera a pruebas antidoping y pagara una fianza de 100 mil dólares para llevar el proceso en libertad.

Hasta ahora, el abogado del actor no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, y tampoco se han dado detalles sobre la próxima comparecencia del actor

Lee también Arrestan por segunda vez a Shia LaBeouf en Nueva Orleans