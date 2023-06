Shannon de Lima encendió las redes con hermoso top

Shannon de Lima es una hermosísima modelo venezolana que se ha ganado el corazón de todos sus fans, consiguiendo fama internacional gracias a su incipiente belleza que ha conquistado los corazones de todos.

Es en su cuenta de Instagram, donde posee más de 2.4 millones de seguidores, en la que esta blonda no deja a nadie indiferente con las increíbles poses que realiza, que deja con la boca abierta a más de un usuario.

Es precisamente en esta red social donde explota su faceta como influencer, deslumbrando con cada una de sus poses a todos los usuarios.

Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

Shannon de Lima maravilló a todos sus fans con su elegante outfit

"The cutest outfit from @aloNew Color Drop And my favorite Hot. Ya casi 🇻🇪muy emocionada con lo que se viene y Feliz Día a todos los Padres", fue el mensaje que Shannon de Lima colocó en su último posteo en su cuenta de Instagram, donde cosechó más de 20 mil likes, llevándose cientos de comentarios elogiosos.

La influencer compartió en sus redes una publicación en el día padre posando con un conjunto muy colorido que se destaca por su bronceado y donde decidió promocionar las prendas de la imagen. La joven de 33 años posó en un conjunto conformado por una bikini blanca, top naranja con abertura en el medio y pantalón oversize, pinzado y tiro bajo de color rosa. Además, la modelo utilizó accesorios dorados tales como collares y pulseras, y sumó gafas de sol marrones para protegerse del sol.

Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

"Hermosa"; "Bombón!"; "Que bellisisisisisuma"; "Amor platónico"; "Usted siempre hermosa"; "Diosa"; "Belleza"; "Hermosa gracias por representar nuestro país"; "Preciosa princesa hermosa eres una obra de arte de inspiración poética celestial amor de mis amores te amo te quiero", fueron algunos de los mensajes que recibió Shannon de Lima en su último posteo, en los que también recibió algunos emojis con caras de corazones y llamas fogosas.