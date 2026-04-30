Río de Janeiro.— El concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado, tendrá un impacto económico superior al generado con las presentaciones de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, según datos divulgados ayer por fuentes oficiales.

De acuerdo con el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavalieri, el espectáculo de la cantante colombiana generará ingresos en la economía de la ciudad brasileña de 800 millones de reales (160 millones de dólares); 40 veces el valor invertido por la municipalidad.

La cifra proyectada supera los 469 millones de reales (95.7 millones de dólares) de impacto económico por el concierto de Madonna y los 592 millones de reales (120 millones de dólares) del de Gaga.

Cavelieri sostuvo que las proyecciones apuntan a cifras récord en turismo, transporte y ocupación hotelera. De acuerdo con el estudio de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la oficina de turismo de Río de Janeiro (Riotur), el evento tendrá una asistencia estimada en 2 millones de personas.

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