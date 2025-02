Shakira está dando de qué hablar en las redes sociales, aunque esta vez no por alguna de sus actuaciones en la gira que actualmente lleva a cabo en Sudamérica, sino por su comportamiento con una de sus bailarinas tachado por algunos como grosero.

La cantante colombiana Shakira se despidió este viernes de su país tras vivir "unas noches inolvidables" en las que dio cuatro conciertos, dos en Barranquilla y dos en Bogotá, y prometió que irá pronto a Medellín, donde tuvo que cancelar su presentación del lunes pasado por problemas logísticos, para darle a esa ciudad "el show más especial" de su vida.

"Me voy sin quererme ir, pero emocionada y recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía, su apoyo, el brillo de sus ojos. Hoy estoy muy sensible, pero es que no es para menos porque han sido unas noches inolvidables", expresó "La Loba" en su canal de WhatsApp.

Allí agregó: "Gracias Barranquilla, gracias Bogotá, y te debo el show más especial de mi vida, Medellín, estaré muy pronto con ustedes".

Conducta de Shakira divide opiniones

En plena gira, los momentos de los conciertos que Shakira ha ofrecido se han vuelto virales en las redes, en las horas recientes circula un video que está dividiendo opiniones, pues muchos tachan de grosera la actitud de la colombiana con una de sus bailarinas.

Se observa que la cantante le pregunta algo, la bailarina le responde y utiliza su brazo para señalarle, sin embargo, cuando pasa frente al rostro de la intérprete, ésta se lo retira de una manera brusca, en seguida, segundos después, Shakira comienza a cantar y caminar junto a todas las bailarinas reunidas a su lado.

Que gesto tal malo con la bailarina el de Shakira mientras alistaba su salida al escenario anoche.



Si le iba a bajar la mano así, entonces para qué le preguntaba?



— Wilber Preciado (@wilberpreciado) February 27, 2025

Este breve momento ha divido las opiniones en redes, pues mientras muchos están criticando a la cantante, otros la justifican diciendo que actuó así porque ya iba a empezar el show.

"Que gesto tal malo con la bailarina el de Shakira mientras alistaba su salida al escenario anoche. Si le iba a bajar la mano así, entonces ¿para qué le preguntaba? ¿Será que nos es tan humilde como aparenta?", se lee en X.

La semana pasada, Shakira se presentó en su natal Barranquilla con dos conciertos, a cada uno de los cuales asistieron más de 50 mil personas.

Luego viajó a Bogotá, donde dio dos espectáculos en el estadio El Campín en los que dijo que vio a sus aficionados "felices, sonriendo, emocionados, llorando, cantando, saltando y bailando".

"Es entonces cuando siento que todo vale la pena, cualquier sacrificio que haga, todas las noches sin dormir, ensayando, más allá de mis fuerzas físicas y mentales, para lograr el mejor show que podía ofrecerles. Todo vale la pena, porque se lo merecen, quiero que sientan ese amor que yo siento de ustedes", expresó Shakira.

Manifestó además: "Quiero que se sientan amados, que se sientan que son el mejor público del planeta. Se merecen todo (...) Gracias por hacerme tan feliz, me voy absolutamente plena y con muchas ganas ya de volver".

Luego sus presentaciones de este miércoles y jueves en Bogotá, Shakira viaja a Chile y luego visitará Argentina, México, República Dominicana, Estados Unidos y Perú, a donde regresará con dos fechas en noviembre tras haber tenido que cancelar un concierto por enfermedad este mes, como lo hará a Medellín en una fecha por confirmar.

