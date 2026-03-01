Más Información

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Todo por no tomar pulque

Todo por no tomar pulque

El silencioso terror de las puertas

El silencioso terror de las puertas

A partir de las 20:00 horas, promete poner a bailar a miles de fans que se darán cita en la plancha del de la Ciudad de México y, debido a que este domingo se esperan altas temperaturas en la capital, las autoridades recomiendan estar atentos a cualquier , o, así como usar bloqueador solar, ¿qué puedo hacer si presento un malestar?

El Gobierno de la CDMX informó que habrá Módulos de Atención Ciudadana disponibles para los asistentes, donde personal capacitado podrá valorar signos vitales, brindar primeros auxilios, atender golpes de calor y ofrecer orientación en caso de emergencia.

Lee también:

Los módulos estarán ubicados desde la plancha del Zócalo hasta la Plaza de la República y su localización puede consultarse fácilmente a través de Google Maps.

Además, se informó que habrá 11 módulos de vacunación contra el sarampión, como parte del operativo de salud preventiva desplegado para el evento.

Lee también: Emocionada, Shakira monitorea la llegada de sus fans al Zócalo: "tomen mucha agua, por fa"

¿Cómo ver a Shakira desde casa?

Si no puedes asistir de manera presencial al concierto de Shakira en el Zócalo, también será posible disfrutarlo desde casa. La cantante anunció que el espectáculo contará con transmisión en vivo a través de redes sociales.

Asimismo, el concierto se transmitirá por Canal 21 y otros canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. Para quienes se encuentren en la capital pero no logren acceder a la plancha del Zócalo, habrá pantallas instaladas en distintos puntos del Centro Histórico y otras plazas de la CDMX.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]