Shakira se convirtió en la máxima ganadora de la edición 2023 de los Premios Juventud al triunfar en ocho categorías, mismas que dedicó a sus fans por el gran apoyo y amor incondicional que recibe diariamente de ellos.

“¡Buenas noches Puerto Rico! Muchísimas gracias, no saben lo feliz que soy de volver a esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto, gracias de verdad”, dijo la cantante durante su discurso de agradecimiento al recibir el galardón a Mejor canción pop/ urbano por el tema “Music sessions, vol. 53” que hizo a dueto junto a Bizarrap.

Pero estando ya arriba del escenario, la colombiana fue sorprendida gratamente, pues le revelaron que no era solo una estatuilla la que tenía que recoger, sino ocho, ya que prácticamente arrasó en todas los rangos en los que estaba nominada.





El tema que hizo en colaboración con Bizarrap sigue cosechando éxitos. Foto: Twitter Univisión





Completamente ilusionada y agradecida, la intérprete de "Copa Vacía" detalló que que ha tenido la inmensa fortuna de trabajar al lado de grandes productores y artistas, pero el mayor tesoro que puede tener en su vida (además de su familia) son sus seguidores

“Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mí misma ustedes me hicieron volver a creer en mí, cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad", agregó.





OMG! @shakira se convirtió en la máxima ganadora de #PremiosJuventud 🔥 Con unas emotivas palabras le dedicó sus premios a sus fans. pic.twitter.com/sATPcFW2iI — Premios Juventud (@PremiosJuventud) July 21, 2023





Y por si alguien tenía alguna duda que la cantante había regresado más fuerte que nunca tras su separación con Gerard Piqué, Shakira dejó muy claro que este es apenas el principio de una nueva etapa en su carrera, pues ahora se enfocara en ser una mejor artista para su público: “Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona”.

Entre las otras categorías ganadas están: Artista femenino, Mejor canción para mi ex, Mejor urban flow, Mejor canción pop/urbano, entre otras, incluso Shakira compartió que le gustaría que hubiera un premio para todos los fanáticos.

“De verdad que debería de haber un premio para los fans, nosotros los artistas deberíamos poder premiar a nuestros fans y si existiese ese premio se los juro que ustedes se llevarían todo, porque de verdad que ustedes son los mejores fans del mundo, los quiero y los voy a querer siempre, siempre, gracias Puerto Rico, gracias mi gente", finalizó.

Cabe destacar que la estrella de la música llegó al evento acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, sin emabrgo los pequeños no aparecieron en cámaras.









