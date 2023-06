Sergio Sarmiento nunca quiso hacer entrevistas

Irónicamente el género periodístico que menos le gustaba a Sergio Sarmiento cuando comenzaba su carrera hace 52 años era la entrevista, que es justo la que le ha ayudado a mantener lo que él considera su programa emblema.

La entrevista con Sarmiento es el programa que lleva al aire 26 años consecutivos en donde ha entrevistado a más de 3 mil 500 personalidades.

“He entrevistado a premios Nobel, estadistas, pintores, escritores, y es como si hubiera tenido 100 cursos universitarios con los mejores maestros”, señaló en entrevista desde su oficina en Azteca Ajusco.

“Lo más curioso es que yo nunca quise hacer entrevistas, no me gustaban y el señor Ricardo Salinas me presionó para que las hiciera, no quiso contratar a nadie, yo era el vicepresidente de noticias”, recordó.

Originalmente este programa, que se transmite por el canal ADN 40 los martes a las 23:30 horas y a la medianoche los sábados, se creó en la temporada política de 1997, por lo que los directivos no creían que duraría mucho tiempo y pensaron que no tenía caso buscar a alguien más. “Hazlo tú”, le dijeron a Sarmiento.

“Lo que me he dado cuenta es que una buena entrevista te permite aprender de alguien, sobre todo si eres un entrevistador respetuoso y permites que hable el entrevistado y tienes la buena fe de tratar de aprender del entrevistado, terminas adquiriendo muchísimos conocimientos y eso es lo que me ha pasado”.

Carlos Fuentes, Giovani Sartori, Mario Vargas Llosa y José Saramago son algunos pensadores y escritores que ha entrevistado, así como el Dalai Lama, Joan Manuel Serrat y Michelle Bachelet, hasta todos los presidentes de México desde José López Portillo.

“Todos ellos me han dejado lecciones; a Andrés Manuel López Obrador, desde que asumió la presidencia del PRD en 1997, lo he entrevistado 14 veces; cuando él decía que nadie lo entrevistaba, no se acordó que Sarmiento sí lo entrevistó”.

Respecto al reciente fallecimiento de su colega Ricardo Rocha, compañero en Azteca, comentó que “le pegó durísimo”.

“Éra muy cercano, nos volvimos muy amigos”.