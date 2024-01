Sergio Mayer sorprende al decir en un live que se fue un tiempo de su casa

Durante una transmisión en vivo, llamó la atención el comportamiento de Sergio Mayer, luego de que leyera un comentario que recibió de una joven a la que llamó "hija", a través del que le preguntaba cuándo regresaría a la casa, pues el actor respondió que no tenía una fecha determinada, ya que su esposa se encontraba "insoportable"; automáticamente, sus seguidores pensaron que se refería a Issabela Camil, sin embargo, el político ya aclaró las cosas.

Luego de su salida de "La casa de los famosos México", el "Tata Mayer" comenzó a ser más activo en sus redes sociales, pues durante su experiencia en el reality se percató de la importancia de contar con una gran cantidad se seguidores, como los que tenían sus homólogos, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y, por supuesto, Wendy Guevera, quienes obtuvieron los primeros lugares del concurso.

Desde entonces, suele realizar muchas transmisiones en vivo; a veces para actualizar a sus fans sobre sus futuros proyectos, en ocasiones para aclarar alguna controversia o, sencillamente, para saludar a las personas que lo siguen.

Fue así que, durante uno de estos lives, mientras el exGaribaldi conversaba con sus seguidores, recibió un comentario de una usuaria, la que escribió: "Hola, papá. ¿Cuándo vas a regresar a casa?".

Cuando Mayer le respondió, llamándola "hija", muchas personas creyeron que se trataba de un comentario que alguna de sus hijas; Antonia y Victoria, habían escrito, ante una presunta crisis matrimonial del actor, pues esto fue lo que le contestó a la joven que se refirió a él como su padre.

"Mija, aguántame, aguántame, dame unos días más, que se calme tu mamá porque... insoportable. Te prometo que cuando se calme, regreso", contestó.

En ese momento, sus fans comenzaron a formular diferentes hipótesis de qué habría podido desencadenar la supuesta distancia entre la pareja, que siempre se ha mostrado muy unida, sugiriendo que, probablemente, se debió a que el actor de 57 años acaba de lanzar su cuenta en una página de contenido explícito, en la que asegura que compartirá videos e imágenes "cachondas".

Sin embargo, Sergio ya aclaró que se trató de un mal entendido, pues suele llamar "novias" e "hijas" a sus fans, las que sabes que se trata de un juego, por lo que respondió a una de sus seguidoras como si se tratara de su verdadera descendencia, negando rotundamente que exista un distanciamiento con Issabela, pues hasta dijo que esa transmisión la realizó en su casa familiar.

"No, no. Una fan escribió ahí: ´-Papá, ¿cuándo regresas a la casa?´, pero es juego que nosotros tenemos, luego les dijo: ´-Sí, mi amor, dile a mami que le mando un beso´, pero son juegos que tengo con las fans, de que soy su papá o de que soy su novio, les digo: ´-Bueno, voy a ser tu novio por un día´, pero no, nada que ver", aclaró.

"No es mi hija, yo aquí estoy en mi casa, al gente que conoce que hago lives, conoce mi casa, mis espacios", ahondó.

Además destacó que, durante sus 19 años de matrimonio, nunca se ha ido de su casa, ni ha tenido un conflicto de fuerza mayor con la madre de sus hijas menores.

