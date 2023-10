Selena Gomez explica por qué dejó de seguir a Dua Lipa en Instagram

Selena Gomez pide tomar con calma cuando aparentemente dos amigas se han distanciado por alguna razón, la cantante de 31 años fue cuestionada porque hace unos meses los cibernuatas notaron que ya no seguía en Instagram a su amiga y colega Dua Lipa, lo que generó polémica sobre cuál habría sido la razón real de dicha decisión.

Selena, contó a People el buen momento por el que a traviesa luego de que hablara abiertamente sobre sus luchas con la salud mental, incluido un diagnóstico bipolar que compartió por primera vez con sus fanáticos en 2020.

"Tengo que decir que cumplir 30 fue un buen momento para mí. Ahora tengo 31 y realmente siento que cuanto mayor me hago, más aprecio las luchas que he tenido. Y No necesariamente siento que nada me frena", dijo. "Siento que he sido honesta con el mundo, he sido honesta conmigo mismo, me he llamado la atención y sólo quiero ser la mejor versión de mí misma", confesó.

Siempre interesada y comprometida con la salud mental, la cantante, a través de su marca de maquillaje Rare Beauty lanzó la compañía con el propósito de romper los estándares de belleza . "Creo que me he sentido menos sola trabajando en esta empresa y ahora espero que la gente pueda tener el mismo acceso que yo", y ahora, que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre, la artista estadounidense continuará con su compromiso de proporcionar recursos para la salud mental a través de su alianza con otras marcas de belleza.

Selena Gomez explica "distanciamiento" con Dua Lipa

Justo por el bienestar de su salud mental, cibernuatas creyeron que Selena habría puesto tierra de por medio con su amiga Dua Lipa cuando dejó de seguirla en Instagram, sin embargo, según contó Gomez todo se trató de un error que se magnificó.

"¡Fue un accidente!, estaba limpiando parte de mi Instagram. Entonces alguien me llamó y me dijo: '¡¿Qué pasó con Dua?!'"-

De acuerdo a E!Online, la fundadora de Rare Beauty compartió una publicación en la que se puso un atuendo de la colaboración de la cantante de "Levitating" con Versace, con un vestido negro cubierto de puntos blancos y mariposas de colores; subtituló la publicación del 30 de junio con un mensaje que revela cómo se lleva con Dua Lipa: "Un pequeño momento Versace/Dua", se lee.

