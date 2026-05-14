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Guadalajara.— Puede que su personaje no acabe bien en su próxima película, pero Sebastián Zurita está viviendo un momento en el que todo lo que se sube de esa producción a redes, explota contabilizando cada publicación miles de Me Gusta en pocos minutos.

El mexicano es parte de la versión cinematográfica de la novela Todo lo que nunca fuimos, original de Alice Kellen, que se estrenará en Europa en junio próximo para luego llegar a México.

En la cinta filmada en España, Zurita da vida al hermano mayor de la protagonista (Margarida Coircero, Prisionera), también va en el elenco Maxi Iglesias (Ingobernable).

Todo lo que nunca fuimos sigue a una chica que, deprimida por la muerte de sus padres, es enviada a reponerse con una familia, donde se enamora.

“Dejo a mi hermana al cuidado de mi mejor amigo y este me traiciona mortalmente. Es un personaje que detona todo en la película, hay un amor prohibido que se va dando y se va haciendo algo bonito”, comenta Zurita.

Aunque la historia se sitúa en España, el histrión de Cómo sobrevivir soltero no requirió algún acento.

“La teoría es que la familia es mexicana, pero se terminan mudando a España. Ya vi la película y creo que los fanáticos de la novela van a quedar contentos, lo que me he dado cuenta es que cualquier cosa que se sube a redes, explota rápido”, comenta.

Con Carlota

Sebastián está ahora en Colombia donde pronto reanudará el rodaje de la serie Carlota, al lado de Belinda.

En la producción el actor da vida a Leonardo Márquez, un ex militar enviado a México por el gobierno francés a mediados de Siglo XIX, a fin de asentarse en el poder.

“No se puede decir aún mucho, pero me he empapado en lo que he podido. Maximiliano y Carlota querían hacer muchas cosas para bien y no empataron (con los contrarios), entonces estaban de alguna manera cavando su propia tumba”, comenta Zurita.

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