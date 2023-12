¿Se repetirá la historia?, concierto de Luis Miguel en Tuxtla podría ser cancelado por irregularidades

Hace tan solo unas semanas, Luis Miguel anunció que extenderá su regreso a los escenarios por un año más; el próximo 2024, el llamado "Sol de México" realizará varios conciertos en España, Estados Unidos, Argentina y varios países de Latinoamérica, entre los que incluyó México.

Será el próximo mes de octubre cuando el intérprete de "La incondicional" regrese a tierras aztecas para continuar con su exitosa gira, misma que ya se ha convertido en la más lucrativa de su carrera. Y aunque falta casi un año para que esto suceda los boletos ya han sido puestos a la venta.

Sin embargo, no todas son buenas noticias, pues ha trascendido que una de estas presentaciones podría cancelarse pues no cuenta con los permisos necesarios para su realización.

De acuerdo con la agenda, Luismi se presentará el próximo 5 de octubre en estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, pero en un comunicado que publicó el ayuntamiento de la ciudad se revela que dicho establecimiento no cuenta con permisos para realizar eventos de esta magnitud, ya que no está en las mejores condiciones.

"La Secretaría de Protección Civil Municipal notificó mediante oficio No. SPCM/DIRRIE/IE/0693/2023, que el inmueble en mención no cuenta con la documentación que respalde la seguridad del inmueble; es decir no cuenta con un Programa Interno de Protección Civil", se puede leer en su página oficial de Facebook.





COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA EN TORNO AL CONCIERTO DE MIEL SAN MARCOS: En relación al evento masivo que se... Publicada por Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez en Miércoles, 20 de diciembre de 2023





Por si fuera poco, las autoridades hicieron un llamado al público a no asistir a ningún evento en el que su seguridad no pueda ser garantizada y exhortaron a las promotoras a tramitar los documentos necesarios para evitar sanciones o la cancelación del evento: "Hacemos un llamado al público en general a no asistir a eventos masivos que carecen de las medidas necesarias de seguridad indispensables. Asimismo a todos los Promotores de eventos masivos se les exhorta a tramitar los permisos correspondientes ante la Dirección de Gobierno Municipal, a fin de no ser acreedores a sanciones que pueden derivar hasta la clausura definitiva de los eventos", agregan.

Pero el concierto de Luis Miguel no es el único que estaría en peligro, ya que, además, se han anunciado las presentaciones de Marco Antonio Solís "El Buki" y Alejandro Fernández en el mismo recinto.

Hasta el momento ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto, pero vale la pena recordar que Micky ya tuvo que cancelar un show en León a causa de diferentes irregularidades, como la falta de permisos y la venta de una mayor cantidad de boletos a la del aforo permitido.

