Concierto de Luis Miguel en León ya tiene nueva fecha... ¿y ciudad?

Hace tan solo unos días Luis Miguel anunció que extenderá su regreso a los escenarios con una serie de conciertos que realizará este próximo 2024 en varias ciudades de Europa y América; incluso los boletos ya han comenzado a venderse y varias de estas fechas ya se reportan como agotadas.

Sin embargo, la gira que inició en agosto de este 2023 todavía continúa, y con ella la polémica que ha envuelto al "Sol" desde entonces.

Actualmente, el intérprete de "La incondicional" se encuentra de visita por México, donde además de enfrentar los problemas legales con su expareja, la actriz Aracely Arámbula, también se ha visto involucrado en una fuerte controversia por la cancelación de uno de sus conciertos, específicamente el que se tenía programado para este 5 de diciembre en la ciudad de León.

Lee también El exitoso convenio de Luis Miguel-Arena Ciudad de México

Debido a varias irregularidades con los permisos para la celebración del evento, las autoridades locales tomaron la decisión de suspenderlo de manera definitiva causando el enojo de los fans, quienes habían adquirido los boletos hasta con seis meses de anticipación.

Por si fuera poco, las empresas FunTicket y Musicvibe, fueron multadas y demandadas por la Profeco, por no reembolsar el dinero de las entradas al público.

Ahora, ha trascendido que este polémico show sí se llevará a cabo, pero en una nueva sede a la que originalmente se tenía planeada.





Luis Miguel se encuentra en medio de la polémica por el concierto que se vio obligado a cancelar en León. Foto: Twitter





¿Dónde será el concierto de Luis Miguel?

A través de las redes sociales de la boletera se anunció que después de varias pláticas y negociaciones, el concierto que se tenía programado en León se realizará el próximo 31 de octubre del 2024, pero ya no en la misma ciudad, ahora se trasladará a Irapuato, en estadio Sergio León Chávez.

La empresa también explicó que los accesos que se adquirieron para diciembre serán completamente válidos para esta nueva fecha, por lo que exhortaron a los fanáticos a conservarlos: "Para asistir a la reprogramación, el público que cuenta con boletos adquiridos originalmente solo deberá conservarlos y resguardarlos, ya que serán cien por ciento válidos para ingresar al evento", se puede leer en el comunicado.

Asimismo, destacaron que quienes prefieran recuperar su dinero, podrán tramitar su reembolso a partir del día 11 de diciembre y hasta el 18 en la página de FunTicket.









Fans de Luis Miguel molestos por la nueva fecha, exigen transparencia

Sin embargo, lo que parecían ser buenas noticias para los fans de Mickey en León, se ha convertido en una serie de reclamos, ya que muchos desaprueban completamente el tener que esperar casi un año para poder cumplir su sueño de ver al cantante en el escenario, además de que aseguran que el concierto, más que una reprogramación es la celebración de uno completamente diferente.

"Eso no es reprogramar, es cancelar uno y hacer otro en otra ciudad . Irapuato y León no están el mismo lugar", "¿31 de octubre?, es una burla", "Esto no es una reprogramación", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por otra parte hay quienes han exigido se les regrese su dinero íntegro, más un monto extra por compensación, tal y como lo ha indicado la Porfeco, pero aseguran, hasta ahora, no han tenido respuesta.

La venta para las nuevas fechas en México de Luis Miguel iniciará este 16 y 17 de diciembre y se espera que, al igual que en pasó para la gira del 2023, los boletos se agoten en cuestión de horas.

Lee también Luis Miguel sorprende con fechas para conciertos en CDMX para 2024