¡Se pusieron belicones! Grupo norteño arma corrido para apoyar al Team Infierno

Las afueras de la "Casa de los Famosos" se convierten en escenario de un apasionado espectáculo de admiración por parte de los fanáticos. Desde emotivas oraciones hasta enérgicos gritos, demuestran su profundo afecto hacia las celebridades que habitan en el reality show. Aunque existen dos equipos dentro del programa, El Infierno y El Cielo, es el primero el que ha acaparado los reflectores debido a la presencia enérgica de sus integrantes: Poncho de Nigris, Apio Quijano, Emilio Osorio, Wendy Guevara, Sergio Mayer y Nicola Porcella.

A pesar de que el hijo de Niurka Marcos, el exintegrante de Garibaldi y la influencer trans han estado en la cuerda floja, los seguidores continúan mostrando su apoyo en las redes sociales y votando por ellos para evitar su eliminación. Ahora, a estas expresiones de cariño se suma un nuevo corrido creado por Grupo Rejego.

Habitantes de "La casa de los famosos México" viven desagradable experiencia.

¿Quién es Grupo Rejego?

Esta agrupación norteña tiene presencia en plataformas como Youtube y Spotify, y cuenta con más de 27 mil seguidores en su página de Facebook. Hasta el momento, el videoclip musical ha alcanzado 5.9 mil vistas.

El material muestra algunos de los momentos de los integrantes dentro de la popular casa, y también menciona la polémica con Ferka, quien salió en los primeros episodios. Además, los miembros del norteño realizan el icónico gesto que identifica al Team Infierno: las manos formando cuernos sobre la cabeza.

Captura.

¿Qué opinan los usuarios sobre el corrido del Team Infierno?

El tema musical ha sido muy bien recibido por los usuarios, quienes han aplaudido su creación y expresado su aceptación en los comentarios.

Algunas muestras de apoyo incluyen frases como: "Todos unidos apoyando hasta el final al Team Infierno... Increíble este corrido, mucho éxito", "Qué genial, lo máximo el Team Infierno", "Me encantó, se me puso la piel de gallina al escucharlo", "Vayan a ponerlo a todo volumen en la casa con los altavoces, ¡mi gente!", "Bravo Grupo Rejego", y "Me encantó, incluyeron a todos con sus personalidades".

A continuación, presentamos algunos fragmentos del tema:

"Uno por uno dijo Poncho y lo cumplió, la estrategia del Tata lo confirmó

Team Infierno está más fuerte que nunca, para que vayan y digan que al pueblo es lo que le gusta

Wendy Guevara es la patrona de la casa, resalta con su resultado y no le importa si no les gusta o se enojan, porque la vida es muy corta

Nicola, el más odiado del Perú, encontró su crush en Wendy, así es la pareja de la casa

No me olvido de un joven muy talentoso, que vuela como halcón, me refiero a Emilio Osorio

El cariño y el corazón de Apio complementan al equipo más cab...

Team Infierno, unidos hasta la muerte

Poncho y Sergio dan la cara por su gente

Team Infierno son los dueños de la casa...

Recordemos que esta semana Wendy se encuentra nominada, lo cual ha generado nerviosismo entre los fans, ya que algunos aseguran que su salida podría impactar negativamente en el rating del programa.

