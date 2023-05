Santa Fe Klan tiene molestos a varios de sus seguidores desde hace días que se dejó ver con la modelo Karely Ruiz durante un concierto que ofreció en Monterrey, donde en pleno escenario se besó con ella, y ahora protagonizan el video musical "Sabes", pero los cibernautas consideran que tanto las fotos como los videos cortos con los que ha dado un adelanto del tema, son "muy vulgares".

La polémica inició porque se pensaba que entre Karely Ruiz y Maya Nazor, la expareja de Santa Fe, y madre de su hijo, eran amigas, pues se comentaban sus publicaciones en Instagram, sin embargo, Karely aclaró que no eran amigas y que aunque no tenía una relación con el rapero, sí había disfrutado el beso en el escenario, el cual, aseguró, no fue planeado.

De hecho, circula otro video en el que ambos aparecen besándose y abrazándose, y aunque no se sabe si eso también forma parte de la promoción del tema, lo cierto es que muchos cibernautas desaprueban la colaboración, sobre todo porque desde hace meses, el rapero no publica contenido con su hijo Luka.

"Ya quiero ver el mundo arder", escribió la modelo en sus redes para promocionar el tema que se estrena hoy y que promete ser "otro nivel".

Santa Fe Klan recibe críticas de fans

Seguidores del rapero mexicano, quien se convirtió en padre a los 22 años, dio mucho de qué hablar cuando se separó de su pareja, la creadora de contenidos Maya Nazor, aunque los motivos no fueron revelados y ambos aseguraron que su relación había quedado en buenos términos, el que el rapero no apareciera con su hijo comenzó a levantar sospechas de que no era un padre presente y responsable.

Maya Nazor con Luka, el hijo que tuvo con Santa Fe Klan.

El que aparezca ahora con Karely Ruiz en fotos y videos explícitos, ha desatado el enojo de sus seguidores, algunos se dicen decepcionados y le recomiendan que mejor conviva con su hijo en lugar de "quemarse" apareciendo con Karely; mientras Ángel, el verdadero nombre del cantante, no ha aparecido con su hijo desde hace meses, Maya, la madre, sí suele estar con él mientras graba sus videos y los comparte en redes.

Ante la pregunta de Santa Fe sobre si ya lanzaba el tema con Karely, los cibernautas opinaron:

"Mejor sube fotos con tu hijo". "Literalmente se nota que ni pasa tiempo con él, deberías ser más fijado. Esta 24/7 con su mamá y su mamá y Santa Fe siempre están en lugares distintos, en fin, seguro eres igual". "Sólo es publicidad para que escuchen su rola, qué bajo caíste bro". "Si ya vas a dejar de subir tanta vulgaridad, sí, ya súbela". "¿Si subes tu canción vas a dejar de publicar todas esas fotos? porque si es así entonces súbela ahorita mismo". "Ya súbela ya fue mucha publicidad". "¿Tanto mame para esa canción tan fea? yo sólo creí que había caído bajo por andar con Karely, pero ya me di cuenta que también su música va para abajo".