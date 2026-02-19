A Claudia Ramírez se le ocurrió criticar en X los apoyos al cine que la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció y los usuarios se le vinieron encima. La actriz recordó que esos estímulos ya existían antes de la 4T y que, para colmo, fueron justamente “los suyos” quienes los desaparecieron. Error. Las respuestas no tardaron y la plataforma se convirtió en ring.

Los ataques subieron de tono cuando Ramírez se lanzó contra Salma Hayek por aplaudir la iniciativa, pues la llamaron ardida y hasta compararon su carrera con la de “la señora Pinault”. Lejos de calmar las aguas, Claudia dobló la apuesta, llamó patético lo sucedido en Palacio Nacional y aseguró que Hayek habría corrido al equipo mexicano de su proyecto más reciente, mientras los haters ya no sabían si atacarla por lo que decía… o por cómo lo escribía.

Lee también A Los Tigres del Norte les “dictaron” su corrido en Los Simpson

Acusan de incumplimiento a Ricardo Franco, Yann y Jonathan Becerra

Las quejas en la famosa "plataforma azul" están subiendo de tono más rápido que el contenido picante de algunos famosos. Resulta que figuras como Ricardo Franco, Yann Martín (hijo de Ilse de Flans) y Jonathan Becerra han sido señalados por sus suscriptores de no cumplir con lo que prometen, y en su lugar dar fotos sin chiste, lives que nunca suceden y contenido “exclusivo” que aparece y desaparece.

El enojo creció cuando algunos fans acusaron que, en el caso de Franco, primero los obligan a seguirlo en Instagram, para después mandarles únicamente un enlace a Telegram. Entre los usuarios ya se habla de fraude y hasta de la posibilidad de acudir a la Profeco para exigir que se regulen estas plataformas y a los famosos que cobran como estrellas, pero entregan como improvisados.

Ricardo Franco, participó en las telenovelas Hijas de la Luna y Simplemente María (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)

El Vive Latino sufre para agotar entradas

Algo no está funcionando con el Vive Latino de este año. Nos cuentan que los promotores han estado haciendo mucha más promoción que en ediciones pasadas; sin embargo, la venta de boletos va más lenta de lo que se esperaba.

Aunque el cartel reúne nombres como Los Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, Moenia, Enanitos Verdes y Juanes, junto a apuestas internacionales como Moby, The Smashing Pumpkins y The Mars Volta, parece no ser suficiente y entre los comentarios de los fans puede escucharse que se siente repetitivo. Falta ver si en las próximas semanas el entusiasmo despierta… o si el Estadio GNP tendrá que esperar a última hora para llenarse.

Vive Latino. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL.

Lee también Peña Nieto, influencia de Bad Bunny