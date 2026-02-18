Aunque su participación en “Los Simpson” desató entusiasmo entre fans de ambos mundos, Los Tigres del Norte nos confiesan un detalle importante: el corrido nació en la producción de la serie.

Raúl Hernández explica que el tema fue compuesto por el equipo creativo del programa, y no por la agrupación, como muchos imaginaron. “Ya llegó la canción, la grabamos y afortunadamente creo que nos salió muy bien, y con la voz de Hernán como nosotros queríamos”, dice.

Si bien Los Tigres pusieron alma, voz y credibilidad, esto podría romper ilusión romántica de ver a los autores de “La puerta negra” o “Jefe de jefes” escribiendo un corrido para Springfield. Como sea, ya hicieron historia.

Consuelo Duval insulta a Eugenio Derbez… con permiso de Federica

Cuando alguien le pregunta a Consuelo Duval sobre la vida familiar de Eugenio Derbez, la comediante recurre a su vieja confiable: Federica P. Luche. Basta tocar el tema para que lo llame, sin titubeos, “ese imbécil, gusano y larva de cocina económica que no cuida a sus hijos”. Todo entre risas, claro. Todo “en personaje”.

Duval ya domina bien el arte de insultarlo sin consecuencias: hace reír y, de paso, deja una pequeña duda flotando. ¿Eugenio ha sido un gusano que no cuida a sus hijos? Nadie lo afirma, salvo Federica. Más de uno se pregunta si Consuelo no estará usando a su personaje para decir lo que no diría en su nombre.

Consuelo Duval y Eugenio Derbez. Foto: Instagram

El Charro Negro regresa… porque ni la muerte lo quiso soltar

En el cine mexicano hay personajes que se van… y personajes que simplemente se toman un descanso. Pues ocho años después, “La leyenda del Charro Negro” tendrá secuela, y es la primera vez que la saga de Ánima Estudios revive directamente a uno de sus villanos.

El nuevo proyecto, tentativamente titulado “El regreso del Charro Negro”, confirma que el más allá no podrá retenerlo. El personaje, símbolo de la codicia y de las almas que se venden por ambición, volverá a cobrar cuentas pendientes para bien de los pequeños que ya consolidaron la primera parte.

La cinta infantil tendrá una secuela. Foto: IMDB.

