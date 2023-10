Scorsese se abre a la IA y los cambios en la industria

“Nunca pensé que llegaría aquí”, dice Martin Scorsese recopilando sus más de 50 años de carrera como director de cine.

En su llegada a México, el cineasta estadounidense camina lento y mira al suelo, como cerciorándose de que su paso sea seguro. Viste un traje negro, sobrio, pero unos calcetines color marrón que combinan con sus zapatos color café; seriedad que sólo se interrumpe cuando sonríe.

“Muchas gracias”, dice mientras baja las escaleras eléctricas de una plaza al norte de la Ciudad de México, donde el público grita al ver llegar al icónico director.

“Amo México”, responde a su paso por la alfombra roja para presentar su película Los asesinos de la luna, donde retrata la matanza de la tribu indígena osage a través de la historia de amor entre Ernest (Leonardo DiCaprio), un exsoldado de guerra, y Mollie (Lily Gladstone), una mujer nativa.

“Me interesé mucho en la cultura osage, los pueblos indígenas y los nativos americanos. Es algo que había estado en mi mente durante muchos años, allá por los 70, y que me fascinó, pero nunca sentí que pudiera abordarlo adecuadamente, por lo que siempre retrocedía”, contó Scorsese en una conferencia de prensa.

La última visita que el director hizo a México fue hace 20 años con Pandillas de Nueva York y ahora lo hace en un panorama complicado, con la huelga de actores de Hollywood sucediendo a la par de la promoción de esta película.

Ante este hecho y la controversia alrededor del uso de la Inteligencia Artificial (IA), el cineasta se mostró positivo.

“Todo lo que está pasando en el cine y con la tecnología es un camino para crear una industria nueva y sí, tal vez habrá barreras con las que tengamos que lidiar, líneas que no deberían ser cruzadas, no hay duda de eso, como la manera en el que el talento debe ser tratado, los estudios deben de comportarse si no bien, al menos de manera justa”, expresó.

De manufactura mexicana

Junto a él, el director de fotografía Rodrigo Prieto habló acerca de la mancuerna que repite por cuarta vez con el director. La primera vez que trabajaron juntos fue en la película de El lobo de Wall Street, hace 10 años, en la que también trabajó el oscarizado Leonardo DiCaprio y ahora asegura que la dinámica ha evolucionado.

“Ha sido un viaje lleno de muchas cosas, pero una de las características que nos ha unido es el humor, me divierto mucho con Scorsese porque a mí me gusta bromear y a él también y creo que cuando nos conocimos esa fue de las cosas que me hicieron sentir cómodo”, recordó Prieto en entrevista con medios mexicanos.

Scorsese reconoció por su parte que escogió por cuarta vez trabajar con Rodrigo Prieto porque está aprendiendo de los formatos de cámara innovadores.

La cinta, que se estrena el 19 de octubre en cines, cuenta con la participación del actor Robert De Niro, en su décima colaboración con el director, quien además de un colega lo considera un compañero de vida.

“De Niro y yo nos conocimos cuando teníamos 16 años. Él es la única persona viva en nuestro negocio, en nuestra agencia comercial, en la forma artística, que sabe quién soy y de dónde vengo”, dijo Scorsese.