Scorsese restaura la confianza con Osage

Cannes.— Como era de esperarse, la rueda de prensa de Martin Scorsese estuvo abarrotada.

Killers of the flower moon es una obra maestra que continúa la leyenda de Robert de Niro y Leonardo DiCaprio y ha puesto en el centro del universo cinematográfico a la actriz Lily Gladstone que con su interpretación de una nativa Osage encarna el corazón de la película que gira en torno a los asesinatos en circunstancias misteriosas que sufrieron los miembros de esa tribu en Oklahoma, EU, en la década de 1920.

Un dato importante es que Gladstone se crió en la reserva india Blackfeet y se graduó en la Universidad de Montana con una especialidad en actuación/dirección y estudios en historia Nativo Americana.

“Estas almas artísticas se preocuparon por contar nuestro drama. Al enfocarse en estos personajes les han prestado sus grandes lentes de oro. Necesitamos estas luces para que se traiga atención”, explicó Lily.

Scorsese, además de buscar a una actriz que encarnara el espíritu de esta comunidad, trabajó codo a codo con la Nación Osage y su líder, el jefe Standing Bear, que también estuvo presente en la rueda de prensa.

El porqué decidió ayudar al realizador a contar esta historia y el lazo de unión que se creó entre ellos fue un momento emotivo del encuentro.

“Le pedí a Martin cuando se aproximó hacia mí para pedirme ayuda que me explicara qué es lo que quería narrar, y me dijo ‘voy a contar la historia de la confianza y de la traición de esa confianza’. Mi pueblo sufrió mucho. Y hasta el día de hoy, esos efectos están con nosotros. Pero puedo decir en nombre de Osage que Marty y su equipo han restaurado la confianza y sabemos que no será traicionada esta vez”, expresó emocionando.

DiCaprio también aprovechó el foro para elogiar al realizador con el que ha trabajado en seis largometrajes y un corto.

“Lo que Marty hace tan increíblemente bien es que es capaz de exponer la humanidad incluso de los personajes más retorcidos y siniestros”, apuntó.

En el filme, del que Leonardo también es productor, Ernest, su personaje, fue el que más quisieron explorar porque “ahí estaba la tragedia de esta traición”.

Robert de Niro interpreta al charlatán y abusador William Hale cuya estupidez sugirió era igual a la de Donald Trump aunque en un principio evitó decir su nombre.

“Sabía que tenía que ser encantador porque es alguien que para lograr sus objetivos tiene que estar engañando a las personas. Es la banalidad de la maldad, de la que hay que cuidarnos y que es algo que estamos viendo ahora. No podemos descuidarnos porque este sentimiento peligroso de superioridad está ahí. Lo estamos viendo hoy. Como está pasando con Trump”, concluyó el actor que desató las risas en el estrado.

Scorsese también se refirió respecto a Ucrania.

“Me siento nervioso respecto a la agresión rusa. Miro el área y pienso que los jóvenes han olvidado lo que fue la Segunda Guerra Mundial porque las personas que la vivieron, la mayoría, ya no están. Todos tenemos derecho a la libertad de expresarnos y de vivir una vida, que nunca es fácil, pero que al menos transcurra en tiempos de paz”, aseguró provocando aplausos en la sala.