En las telenovelas, algunos personajes se convierten en icónicos y marcan la carrera de los actores de por vida. Natasha Klauss es una de esas artistas que dejó una huella imborrable en la memoria de los televidentes gracias a su papel en la telenovela "Pasión de Gavilanes". En esta aclamada producción que vio la luz en 2003, Klauss interpretó a Sara Elizondo Acevedo de Reyes, un personaje que conquistó los corazones de los espectadores y se convirtió en el interés amoroso principal de Franco Reyes.

Recientemente, esta talentosa actriz celebró el éxito de la serie compartiendo varias imágenes con distintos atuendos, indicando el gran alcance que tuvo "Pasión de Gavilanes". Con casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Natasha Klauss se ha mantenido cercana a su audiencia a lo largo de los años. A través de esta plataforma, comparte una amplia variedad de contenido, desde consejos de cuidado personal hasta momentos familiares.

Sarita de Pasión de Gavilanes celebra el éxito de la serie con esta recordada producción de fotos pic.twitter.com/gPc9IsI3dG — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 25, 2023

Recientemente, algunas de sus publicaciones causaron furor entre sus seguidores. En ellas, podemos ver a Natasha Klauss luciendo un impresionante vestido blanco que parecía sacado de un sueño, además de otros diseños. La actriz, que posee una figura espectacular, no solo se destaca por su belleza física, sino también por su mensaje de amor propio y aceptación.

Uno de los comentarios que destacó en una de sus publicaciones resumió la admiración que siente su audiencia de Pasión de Gavilanes: "Me encanta tu mensaje, me encanta que mujeres como tú, del medio, le demuestren a estas nuevas generaciones que se deben querer como son. No tienes que ser curvilínea para lograr metas y sueños… tienes que tener confianza en ti mismo y amor propio para reconocer lo fuertes que podemos ser".

Natasha Klauss ha aprovechado su gran influencia en las redes sociales para lanzar un nuevo emprendimiento enfocado en ayudar a las personas que atraviesan momentos difíciles en sus vidas. Su proyecto, titulado "Vivo sin Culpa: 21 Días con Natasha Klauss", busca proporcionar consejos y motivación para empoderar a aquellos que enfrentan desafíos en su día a día.