Salud de Bisogno, mensaje de Luis Miguel y polémica de Enrique Guzmán entre lo más leído

Un año complicado para Bisogno

El periodista de espectáculos Daniel Bisogno decidió platicar con su jefa en "Ventaneando", Paty Chapoy, sobre el estado real de su salud, la cual ha levantado muchas especulaciones porque ya son dos ocasiones que ingresa al quirófano en lo que va del año.

El comunicador explicó que una molestía en el abdomen lo alertó, así que fue al médico porque debido al sangrado de várices esofágicas que tuvo en junio pasado, debe estar en constante revisión. Le practicaron una endoscopia y ahí le detectaron un "hilito de sangre", los especialistas pusieron un pequeño parche y se percataron que la vesícula estaba inflamada, por lo que programan la intervención para después, Daniel regresa a hacer su presentación en "Lagunilla mi barrio" pero vuelve a sentir la molestia, esta vez con mucha más intensidad.

Al volver con el doctor deciden realizar la cirugía porque la visícula se había reventado, lo que provocó una infección en su cuerpo y tuvo que estar en terapia intermedia durante una semana, Bisogno señaló que su deseo por no dejar sola a su hija Micaela es lo que lo sacó adelante. Además su hígado se encuentra dañado pero no al grado de necesitar un trasplante, por lo que quiso señalar que lo verán constantemente visitando el hospital para chequeos rutinarios. Será el día de hoy en ell canal de Paty Chapoy, donde Bisogno hable más a fondo de este tema.

Luis Miguel manda mensaje a México

La larga espera para volver a ver a El Sol en un recinto de México ha terminado, ya que la semana pasada realizó sus dos primeros conciertos en el país en Monterrey, Nuevo León, donde los fans se sorprendieron de la calidad del show, pero sobre todo de la potencia de su voz, la cual lució mejor que nunca; incluso sus fans que no pudieron conseguir un boleto, en las afueras del Estadio Banorte cantaron de principio a fin sus canciones.

Antes de que su gira 2023 llegue a la Arena Ciudad de México a partir del 20 de noviembre, Luis Miguel agradeció a su público de Estados Unidos por los exitosos conciertos que tuvo, pero también se dirigió a sus seguidores mexicanos con un mensaje que ilustró con fotos del Zócalo de la CDMX y la Torre Latinoamericana: "See you México" (nos vemos México).

La publicación en sus redes enloqueció a sus fanáticos mexicanos y extranjeros, quienes aprovecharon para escribirle mensajes amorosos: "¡Bienvenido a casa señor!", "Un gran concierto el de anoche en Monterrey, grande el sol", "Gracias por tanto Micky. Te amamos por siempre. The Best!", "Leyenda viviente, único e inigualable", por mencionar algunos.

Sin ganancias inmediatas para la esfera de Las Vegas

En septiembre pasado la gente quedó sorprendida del nuevo show de la banda irlandesa U2, gracias a la tecnología avanzada que presenta la Sphere de Las Vegas, 173 millones de píxeles, más de 160 mil altavoces y tiene una altura de 76 metros, es decir, de un edificio cercano a los 30 pisos.

Pero a pesar de que U2 extendió su temporada en este recinto hasta el primer bimestre de 2024, 98 millones de dólares es la cifra que la mediática Sphere de Las Vegas, reportó como pérdida en el trimestre julio-septiembre, pero es algo recuperable, de acuerdo con ejecutivos de la compañía que maneja el recinto.

De acuerdo con James L. Dolan, presidente y director ejecutivo de la compañía, se está generando valor a largo plazo para los accionistas. “Estamos con un impulso positivo en todo y seguimos confiando en que estamos bien posicionados”, indicó en un comunicado de prensa.

El ejecutivo explicó que antes de la extensión de conciertos de U2, ya se había recaudado 7 mdd por localidades agotadas y publicidad, incluso ha crecido el interés de los artistas de diversos géneros en presentarse en el lugar.

Enrique Guzmán hace desafortunado comentario

Durante una conferencia de prensa para anunciar su concierto en el Auditorio Nacional con la Caravana del Rock and Roll, el cantante Enrique Guzmán fue cuestionado sobre el supuesto abuso sexual en contra de una menor del que fue acusado hace unas semanas, por lo que decidió dar por terminada su participación en dicho evento y retirarse, no sin antes hacer una declaración.

“Tu tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces, la has visto?”, cuestionó Guzmán a la reportera que lanzó la pregunta. “Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, dijo en tono de sarcasmo y visiblemente molesto.

Detrás de él se retiraron sus compañeros Angélica María y Roberto Jordan, mientras el productor Sergio Gabriel trataba de calmar las cosas. A las pocas horas Enrique Guzmán realizó un video donde expresó que él nunca sería capaz de agredir a una menor de edad, que si bien su respuesta no fue la más atinada, se dejó llevar por la furia que desató la pregunta de la periodista, ya que siente que hay una campaña en su contra desde hace unos años.

Esta no es la primera vez que el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” es señalado por este delito; en 2021, su nieta Frida Sofía dijo que él le había hecho tocamientos indebidos cuando ella era pequeña; sin embargo ninguno de los dos ha hablado de las consecuencias legales que esta denuncia ha traído.

Emilio Osorio habla del pleito con su mamá

El miércoles pasado el cantante y actor Emilio Osorio presentó su video "Astronauta", pero en el evento no estuvo presente su mayor admiradora, su mamá Niurka Marcos, quien días antes ya había dicho que hubo un distanciamiento con su hijo después de su salida de La casa de los famosos, además de que había decidido dejar de ser el sustento de la familia porque todos eran ya mayores.

"Mi mamá no vino primero, porque está en Mérida; segundo, porque soy hijo y también soy consciente y lo que menos quiero es que… (pues) aquí el protagonista es el video”, dijo Emilio luego de la presentación del material en un complejo al sur de la Ciudad de México.

Emilio destacó que ya no es un adolescente sino un hombre mayor de edad, por lo mismo había comenzado a tener roces con su madre, porque hay cosas en las que ya no están de acuerdo, pero no deja de lado que Niurka es su mamá y ya habían hecho las paces, incluso se habían visto en Mérida y ella le deseó suerte en esta presentación.

“Aunque somos un desmadre de familia todo lo hacemos desde el amor”, apuntó Emilio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

