El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Trueba Lara indaga en la locura de la emperatriz Carlota

Trueba Lara indaga en la locura de la emperatriz Carlota

El CEPROMUSIC y el Ensemble 2e2m presentarán programa de música mexicana y francesa

El CEPROMUSIC y el Ensemble 2e2m presentarán programa de música mexicana y francesa

Migración a debate en El Colegio Nacional

Migración a debate en El Colegio Nacional

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

El brillará y sonará con fuerza en su ceremonia 40, una noche en la que el pasado y el presente se encontrarán en un mismo escenario. Desde el Teatro Peacock de Los Ángeles, figuras legendarias y artistas de la actualidad rendirán homenaje a los nuevos miembros que se suman al panteón de la música.

El evento podrá verse en vivo a través de Disney+ el sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas. Además, habrá un especial con los momentos más destacados y actuaciones exclusivas que se emitirá por ABC el 1 de enero de 2026, y estará disponible al día siguiente en Hulu.

Los fans que quieran vivirlo en persona pueden adquirir boletos en AXS.com, aunque también se podrá disfrutar del evento vía streaming, lo que acercará esta celebración a millones de hogares en todo el mundo.

¿Quiénes son los nuevos miembros del Salón de la Fama?

El Salón de la Fama 2025 reconocerá a artistas que marcaron distintas eras del rock, el pop y el soul. Este año serán homenajeadas estrellas como:

  • Cyndi Lauper
  • Bad Company
  • Outkast
  • Soundgarden
  • The White Stripes
  • Joe Cocker
  • Chubby Checker

También se rendirá tributo a Salt-N-Pepa y Warren Zevon por su Influencia Musical, mientras que Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye recibirán el reconocimiento por Excelencia Musical.

El legendario productor Lenny Waronker será distinguido con el Premio Ahmet Ertegun, reservado a los grandes arquitectos de la industria.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de The Killers y Chappell Roan, dos nombres que representan la conexión entre el legado clásico y la renovación del pop y el rock contemporáneo.

Mientras The Killers consolidan más de dos décadas de carrera con himnos como “Mr. Brightside”, Chappell Roan aporta la frescura de una generación que desafía etiquetas y conecta con públicos diversos.

Después de más de dos décadas, Bad Company finalmente ocupará su lugar en el Salón. El propio Mick Fleetwood (Fleetwood Mac) pronunciará su discurso de ingreso, un gesto simbólico entre leyendas del rock británico.

El baterista Simon Kirke celebró la noticia recordando que la banda obtuvo más de 279 mil votos de los fans, posicionándose como una de las favoritas del público.

Lee también

¿Qué invitados habrá en la ceremonia?

Entre los nombres confirmados para esta noche destacan las presencias de Elton John, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Beck, Iggy Pop, Missy Elliott, Janelle Monáe, Taylor Momsen, Bryan Adams, Avril Lavigne y Jerry Cantrell, entre muchos otros.

La también incluirá homenajes póstumos a figuras inolvidables como Chris Cornell (Soundgarden) y Joe Cocker, recordando su legado con presentaciones especiales.

Como antesala, el programa “Dancing With The Stars” dedicará su episodio del 4 de noviembre a la “Noche del Salón de la Fama del Rock & Roll”, con coreografías inspiradas en los artistas que serán inducidos este año. Una manera perfecta de calentar motores para la gran noche del rock.

