, una de las cantantes pop más escuchadas del momento, dio de qué hablar luego de su presentación en el programa “Saturday Night Live” (SNL), donde llamó la atención por decir un par de groserías durante su actuación.

Por otro lado, la ganadora del Grammy al Mejor Álbum Pop también sorprendió en redes sociales por la escenografía de su performance, en la que recreó una habitación de adolescente y apareció vestida de karateka, mostrando su lado más divertido.

Mientras interpretaba su canción “Nobody’s Son”, de su más reciente álbum, Sabrina dijo varias veces la frase “Me jodió” (“f*cked me up”), que forma parte de la letra original del tema.

De acuerdo con Variety, una fuente cercana al programa señaló que esa versión de la canción fue censurada para la transmisión en la costa oeste y para futuras emisiones. En la versión disponible en YouTube, la palabra ya no se escucha.

A través de redes sociales, algunos fans de Carpenter se mostraron divididos: mientras unos celebraron que la artista cantara sin censura, otros consideraron inapropiado que dijera groserías en televisión nacional.

"Sabrina dice la bomba F dos veces y no la censuran", "Descubriendo que Sabrina podría recibir una multa por decir malas palabras en SNL

Responde a la polémica portada de su álbum “Man’s Best Friend”

Hace unos meses, la intérprete de “Espresso” se hizo viral al revelar la portada de su nuevo disco, que algunos criticaron por considerarla sobresexualizada. Durante su reciente aparición en “Saturday Night Live”, la cantante respondió a las polémicas con humor.

“Algunas personas se asustaron un poco con la portada, pero no estoy segura de por qué. Fue solo yo en cuatro patas con una figura invisible tirándome del pelo, pero la gente no se da cuenta de que la foto fue recortada. Si haces zoom, es claramente del especial del 50 aniversario, donde Bowen (Yang) me ayudaba a levantarme”, bromeó Carpenter.

logró su segundo número uno en la lista de álbumes Billboard 200 con el lanzamiento de “Man’s Best Friend”, el séptimo material de su discografía, que ha conquistado al público por su ritmo y estilo característico.

