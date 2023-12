Rubén Blades: la carrera del salsero que cerrará el año con concierto gratuito en la CDMX

En un año lleno de conciertos, y sobre todo opciones de acceso gratuito, Rubén Blades, será el encargado de realizar el último espectáculo masivo en México, para despedir el 2023.

Durante el año pasaron por la plancha del Zócalo dos artistas internacionales, por una parte la española Rosalía, quién llenó de reggaetón, y ritmos flamencos el cuadro principal de la ciudad.

Después los Fabulosos Cadillacs, que rompieron el récord de asistencia de cualquier concierto que se haya realizado en el Zócalo capitalino convocado a poco más de 300 mil asistentes.

Ahora, el panameño Rubén Blades, buscará hacer lo propio, y si bien tiene una gran cantidad de seguidores en México, un país amante de los ritmos afroantillanos, aún hay una parte de la audiencia que no conoce su música y su trayectoria.

¿Quién es Rubén Blades?

Rubén Blades cuenta con más de 60 años de carrera en activo, y es uno de los principales exponentes de la llamada salsa dura, característica por los ritmos y las temáticas que trata en sus letras, muy diferentes a la ola de salsa romántica.

En sus mensajes transmitían lo que le aqueja al pueblo, tuvieron una ventaja similar a la que atraviesa actualmente el género urbano.

Uno de los principales cronistas musicales de la vida en Latinoamérica es Rubén Blades, que con canciones como “Amor y control”, y sobre todo el disco “Siembra” en colaboración con Willie Colón como trombonista, llevaron a la salsa a otro nivel.

Lee también: Muere el percusionista puertorriqueño Celso Clemente tras sufrir derrame cerebral

Tal como lo hicieran en su momento otros personajes Cheo Feliciano, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willie Colón y Ray Barreto, este último con quién Rubén comenzaría su carrera.

Este movimiento salsero, también hizo, como The Beatles en el rock, una disrupción, combinó los sonidos populares, con otros de carácter musical ortodoxo, de academia, dando como resultado un sonido estudiado, que llevó a otro nivel a las orquestas salseras de finales de los años 60 y principios de los 70.

Rubén colaboró con todo aquellos nombres, principalmente como vocalista de la orquesta de Ray Barreto, con quien comenzó su carrera. Pero creció rápidamente, por su gran capacidad comunicativa, para transmitir de la forma más veraz posible los mensajes que pretendían las canciones.

El parteaguas de la salsa y la carrera de Blades viene en 1978, con el disco “Siembra”, donde nacieron himnos de la salsa como “Pedro Navaja”, “Plástico”, “María Lionza” pero continuó pegando clásicos durante los 80, 90, y hasta el presente con discos como, “Amor y Control”, “Bohemio y Poeta”, “Buscando América” hasta “Salswing”, orquesta que lo acompañará el próximo 31 de diciembre en Paseo de la Reforma.

Lee también: Panameños exigen a Rubén Blades show gratuito en su país

Los reconocimientos de Rubén Blades

2009 Grammy Best Latin Video LA PERLA Calle 13 (Eduardo Cabra, René Pérez) con Rubén Blades.

2008 Premio Bravo (Líder Innovador del Año) Revista Latin Trade.

2007 Premio Albatros, Personalidad Turística del Año. Confederación de Organizaciones Turísticas de la América Latina (COTAL)

2006 Medalla de Honor de Pablo Neruda. Gobierno de Chile.

2005 Honorary Doctorate in Music, Berklee College of Music. Boston, Estados Unidos

2005 Premio Fundadores. ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores)

2004 Imagen Foundation Award Mejor Actor Secundario ¨Once upon a Time in Mexico¨

2004 Grammy Best Salsa/Merengue Album ACROSS 110th STREET The Spanish Harlem Orchestra con Rubén Blades.

2003 Grammy Latino Mejor Álbum de Música Tropical Contemporánea MUNDO

2003 Premio Héroes. Academia Nacional de Grabaciones Artísticas y Ciencias (NARAS)

2002 Grammy Best World Music Album MUNDO

2000 Embajador de las Naciones Unidas contra el Racismo.

2000 Honorary degree Doctor of Humane Letters, Lehman College CUNY (City University of NY) New York, Estado Unidos

1999 Grammy Best Pop Latin Album TIEMPOS

1996 Grammy Best Tropical Latin Album LA ROSA DE LOS VIENTOS

1989 Premio ACE de Televisión por Cable, Mejor Actor ¨Dead Man Out¨

1995 Honorary Doctorate degrees from Berkeley University of California (Chicano Studies)

1988 Grammy Best Tropical Latin Album ANTECEDENTE

1986 Grammy Best Tropical Latin Album ESCENAS

Por ello es una de las principales personalidades de la salsa que se mantienen vigentes gracias a canciones que describen las carencias, preocupaciones, y esperanzas en Latinoamérica.





rad