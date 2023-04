Rossana Nájera revela que regresó a la televisión por ¿problemas de dinero?

Fue en 2018 la última vez que Rossana Nájera apareció en televisión, en eses entonces formó parte de la telenovela "Tenías que ser tú", protagonizada por Ariadne Díaz y Andrés Palacios. Desde entonces, dedicó su vida a una de sus más grandes pasiones: recorrer el mundo; dejando de lado su carrera en el mundo de la actuación.

Pero este 2023, más de cuatro años después de su último trabajo como actriz, Nájera sorprendió al reaparecer en la pantalla chica como parte del elenco de "Eternamente amándonos"; pero su regreso los melodramas no sólo se debe a su amor por su trabajo; sino a los problemas económicos que le trajo viajar sin descanso.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube de Ernesto Buitrón, donde Rossana señaló que se le acabaron sus ahorros, razón por la que decidió volver a trabajar en Televisa: "Me fui, la verdad queriendo haciendo algo diferente como mi canal de viajes, que me gusta, amo viajar, pero me di cuenta en el camino que viajar me encanta pero mi pasión en cuanto a profesión es actuar, entonces para viajar uno se puede hacer unas vacaciones", dijo.

“Soy buena para ahorrar pero sí es que los viajes salen bastante caros. Aunque viajo barato, sé viajar muy bien, busco muy buenas ofertas, pero aún así viajé muchísimo, entonces ya es hora de volver a producir para poder viajar, pero ahora de vacación”, agregó.

Además, también aclaró que mantenerse alejada del medio le confirmó que su vocación es estar frente a las cámaras y quiere continuar haciéndolo por muchos años más: “Nadie me va a quitar los viajes y justo ya nadie me va a quitar el entender que lo que amo es actuar y quiero estar haciéndolo”.

Sin embargo, está consiente de que haberse ausentado por tantos años podría significar un grave obstáculo en su carrea, incluso, confesó que tenía miedo a que no volvieran a llamarla para un proyecto o para ofrecerle un papel, pues los productores podrían creer que tal vez “se les olvidó que yo soy actriz”.

“Me dio un poco de miedo, pero en el momento en que Silvia Cano, me dio la oportunidad y me dijo: ‘tengo este personaje para ti’; es muy entrañable, me lo platicó y claro que lo quiero, qué increíble poder regresar a la televisión con este personaje”, finalizó.

Actualmente forma parte del melodrama Eternamente amándonos de Televisa. Foto: Instagram

