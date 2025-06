Rosita Bouchot rememora que, cuando comenzó a trabajar con Roberto Gómez Bolaños, el actor le hizo un comentario sobre la atracción que sentía por ella, aunque aclara que, fuera de eso, "Chespirito" nunca la irrespetó.

Fue en 1975, dos años después de las primeras emisiones de "El Chavo del 8", que Bouchot, con una carrera en ciernes, se unió al elenco del programa.

La actriz dio vida a Paty, la vecina de la que el Chavo se enamora perdidamente por su gran belleza física.

Rosita fue la segunda actriz que se puso en los zapatos de este personaje que, antes, ya había sido interpretado por Patty Juárez.

En un video que compartió en sus redes sociales, Bouchot rememoró la ocasión en que "Chespirito" se dirió a su camerino y le hizo un comentario que la dejó sin palabras.

"Una vez se me acercó en el camerino, me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer..., yo en ese momento, no supe qué decir, no sabía, me bloqueé toda, me quedé callada", expresó.

Recordó que, en esa época, era tan joven que no sabía como responder a ese tipo de comentarios y que, pasado el tiempo, evaluó de qué manera habría podido contestar, pero ya era muy tarde.

"No sabía qué contestarle, como comenzada la carrera, era temerosa y estaba chamaca; a lo mejor le hubiera dicho ´qué bien, yo a ti te admiro como productor y escritor´, pero me trabé toda".

Rosita aclaró que, pese a ese episodio, Gómez Bolaños ya no volvió a insinuársele, por lo que, al día de hoy, piensa que sólo se trató de un comentario halagador, sin ninguna pretensión.

"Ni me tocó el dedo, ni la piel, ni me abrazó ni quiso besarme, dentro de todo, fue muy respetuoso, si hubiera sido tan mujeriego, me hubiera invitado a salir", consideró.

También consideró que, de haberse sentido interesado en ella, el hecho de que su hermano Héctor haya sido quien la recomentó para actuar en el programa, habría sido un posible motivo para que no buscará más acercamiento con ella.

"Su hermano, (quien daba vida) al personaje de Godinez, Horario, fue quien me invitó y le pidió a él que me diera un lugar en la serie del Chavo", precisó.

