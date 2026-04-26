Un sueño cumplido; así fue como Rosalía describió su participación en la tercera temporada de la serie "Euphoria".

En esta tercera entrega, la llamada "Motomami" interpreta a Magick, una stripper, papel que no solo se convirtió en su debut en la pantalla chica, también su primer trabajo en inglés.

A través de sus redes sociales, la española habló sobre este personaje y la importancia que ha tenido en su carrera:

"Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te empiece a cumplir cuando menos te lo esperas", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

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Junto a este mensaje la intérprete de "La Perla" también compartió algunas fotografías inéditas de su participación en la serie, sin embargo, la que más llamó la atención fue en la que aparece con los ojos llorosos y que ella misma explicó es del momento exacto en el que le dijeron que se había quedado con el personaje:

"Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en 'Euphoria'. Era el primer casting de mi vida y todo era en inglés".

En el mismo texto, Rosalía dio contexto de su llegada al proyecto y lo mucho que tuvo que prepararse para no defraudar a sus fans.

"Tenía que aprenderme una coreo en menos de 48 horas y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios, se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps", agregó.

Las imágenes muestran a la cantante, detrás de cámaras y caracterizada como su personaje; así como algunos de las lesiones que se llevó tras su trabajo.

Por último, se dijo fan del proyecto y agradeció al director, los creadores y el resto del elenco por dejarla vivir esta experiencia:

“Eternamente fan de 'Euphoria' y agradecidísima por esta experiencia”, finalizó.

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