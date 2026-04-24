La ceremonia de los Billboard Mujeres 2026 reconoció a varias de las cantantes más importantes del año, entre ellas Rosalía, Young Miko, Gloria Trevi y Joy

La primera de ellas en subir a recoger uno de los galardones fue la intérprete de “Con los ojos cerrados”, quien se llevó a casa el Premio a la Trayectoria Artística de las manos de Chiquis Rivera.

Al subir al podio Trevi señaló en su discurso que lamenta que las redes sociales se llenen de desinformación y mensajes amarillistas, además de que la línea entre lo real y lo creado con IA es cada vez más difícil de ver.

"Son tiempos raros, tiempos de desinformación, tiempos que promueven el odio, que promueven guerras, separación, división y donde lo que más se ve también en las redes son chismes amarillistas", dijo.

Miko fue la siguiente, ella subió a decir el Premio a las Artista Imparable de manos de Villano Antillano, durante su discurso apuntó que la palabra imparable, contrario a imagina a alguien que no se cansa, piensa una persona honesta y amorosa.

Lee también “Focu’ranni”: Rosalía estrena videoclip y suma inéditos a Lux (Complete Works)

"Al contrario, pienso en alguien que tiene tantas ganas de crear, tiene tantas ganas de ser honesto y que ama tanto lo que hace, que para él simplemente no es una opción dejar lo que te va a salir, porque estás donde tienes que estar", explicó Miko.

El Premio al Espíritu del Cambio fue para otra mexicana, Joy, quien al dar su discurso anotó que el cambio no viene de una sola, más bien es un logro en conjunto al que se llega con pequeñas decisiones como la forma de vestir o de amar, así como el derecho de vivir ese amor en libertad.

Rosalía celebra Premio a la Mujer del Año

La gran estrella de los Billboard Mujeres 2026 fue Rosalía, quien fue galardonada con el Premio a la Mujer del Año, aunque no pudo asistir a recogerlo en persona debido a las fechas de su gira mundial.

Sin embargo, envió un video en el que agradeció a varias mujeres: menciona a Loli Bahia, a su madre, a su hermana, a Björk y a su exmánager, Rebeca León, en su discurso de aceptación honrando a las mujeres que han pasado por su vida.

Lee también ¿Qué dijo Rosalía sobre Picasso que desató polémica y la llevó a disculparse?

Luego recordó una cita de Alexander McQueen:

"Espero que ellas puedan sentirse siempre libres, imparables, porque lo son", dijo refiriéndose a aquellas que escuchan sus canciones.

rad