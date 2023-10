“ROMA” me sigue dando frutos: Nicolás Celis

Madrid.— “ROMA fue un proyecto que nunca me va a dejar de dar (ganancias)”, acepta Nicolás Celis, productor de la cinta dirigida por Alfonso Cuarón, que en 2019 ganó Oscar a Película en lengua extranjera.

Celis reconoce que la aceptación que tuvo la cinta protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira es un regalo extraordinario en el mundo de apuestas que es la industria del cine mexicano, pero confía en el talento de muchos directores actuales para desarrollar productos como ese.

“ROMA me dio haciéndola, promocionándola, estrenándola y años después me sigue dando (frutos monetarios), es de esos proyectos que uno siempre sueña tener, pero también fue un reto muy completo que culminó en que tuvo visibilidad, distribución global, premios y ayudó a la carrera de todos”, dice Célis en entrevista con EL UNIVERSAL desde Madrid.

Célis se presentó como parte de Stage México Produce en la tercera edición de Iberseries, en España, donde reflexionó acerca de las elecciones que ha tomado después del éxito con ROMA y cómo las temáticas narrativas evolucionan.

“Siempre va cambiando nuestra selección y nuestra forma de hacer las cosas, pero ahorita estamos en una etapa muy madura en la que nos interesa trabajar con autores y con voces muy potentes pero también lo hacemos cada vez con menos espacio para improvisar, entonces hemos estado estructurando, la comunidad, para no dejar que un proyecto que quizás esté flojo se lleve a la película”, señala.

El tiempo y la presión por generar contenidos masivos son algunos de los factores que han influido en el cambio, señala, por eso eligió Ex Husband, su nueva cinta dirigida por Noah Pritzker, son la que intenta alejarse de las críticas sociales.

Fue presentada en la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y ahora le entusiasma llevarla al Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Será interesante ver la reacción del público mexicano, porque es un drama que tiene tintes de comedia, luego también se extrañan películas así, porque es un director americano, hablando de hombres divorciándose y viajando a México para reencontrarse, y siento que no son los momentos de ese tipo de películas, porque no tiene política, no tiene algo social, y son hombres, y siento que a la gente (En San Sebastián) le gustó mucho porque da la sensación de que es una película necesaria, fresca y disfrutable”.

Además de esta película, Celis estrenó Pérdidos en la noche, de Amat Escalante, con Bárbara Mori, que llega a México en diciembre.