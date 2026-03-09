Rodrigo Vidal rememora que, en 2007, cuando Sergio Andrade fue liberado, estuvo a poco de encargarse de la producción de una película biográfica del compositor y, aunque ya habían llegado a un acuerdo, la cinta no llegó a ser rodada, esto debido a la forma mezquina en que el expresidiario se comportó.

El actor fue captado en Televisa, debido a que se encuentra grabando escenas de una telenovela en la que participará.

Emotivo, Vidal recordó la época de su juventud, cuando se paseaba por los pasillos de la televisora, de la misma manera que ahora lo hacen nuevos actores, como ha podido apreciar, en su regreso al canal.

"Qué talentazos de muchachos; me encanta ver a estos chicos así como yo empecé, ver estas nuevas generaciones, ahora yo soy de los viejotes, es muy lindo este encuentro generacional", compartió a medios de comunicación durante un "chacaleo".

Pero, todos estos años en que Vidal continuó su carrera en EU, no sólo se destacó en la rama de la actuación, sino que cimentó sus bases como productor, director y escritor.

De hecho, como rememoró frente a los medios de comunicación, hace 19 años, no sólo estuvo en pláticas con Sergio Andrade para llevar su vida a la pantalla grande, sino que hasta habían negociado cuánto dinero granaría el productor musical, por contar su historia para Telemundo.

"Lo estábamos firmando para hacer tres películas de dos horas, con Telemundo, ya estaba todo para cerrarse", reveló.

Sin embargo, el compositor habría tratado de pasar por encima de Rodrigo, y llegar a negociaciones directas, pese a que fue él quien lo buscó y quien se encargó de visitarlo en prisión, en diferentes ocasiones, para entrevistarse con él y conocer qué momentos de su vida serían los claves para contar en las cintas.

"Sergio Andrade hizo una estupidez, él, unos días antes de que saliera (del Cereso de Chihuahua), le habló a Telemundo -le habló al presidente-, directamente, brincándome a mí y dijo ´oye, sí quiero que se haga lo de mi película, pero la quiero producir y dirigir yo, quiero que saquen a Rodrigo Vidal de en medio y todo conmigo´".

"Yo estuve en la cárcel, muchas veces con Sergio (lo visité 16 veces), escribiendo, viendo de qué se iban a tratar las películas, nos contó unas historias espeluznantes que habrían sido un cañonazo, si las hubiéramos hecho", detalló.

Sin embargo, la buena relación que existía entre Vidal y el directivo impidió a Andrade salirse con la suya y, en cambio, por su insinceridad a la hora de conducirse, fueron el actor y el presidente de Telemundo quienes ya no quisieron trabajar con él, pese a que sabían que, la historia del músico habría dado mucho de qué hablar.

"´¿Qué quieres que hagamos, Rodrigo?, yo... lo mandaría al demonio'", le indicó el directivo al actor.

Fue entonces que Vidal le tomó la palabra y la producción ya no se llevo a cabo y, aunque tiempo después, Andrade le pidió disculpas, en búsqueda de continuar el proyecto, él ya no mostró interés en la historia del productor musical.

"Fíjate..., le ganó la avaricia y fue una traición, la regó porque estaba cobrando muy bien, Telemundo ya había autorizado lo que él quería cobrar, habría sido un gran proyecto, lamentablemente, esta industria está llena de traidores".

El actor remató señalando que, en las películas, Andrade no sólo hubiera hablado de Gloria Trevi, sino de muchas otras figuras del medio.

"(Gloria Trevi) entre muchos otros nombres que no te puedo decir, híjole... se te paran los pelos si te digo todos los nombres que aparecen ahí y todo lo que contó", destacó.

