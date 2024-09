Antes de Rockotitlán, las bandas de rock mexicanas no tenían un espacio en dónde tocar, pues luego de los acontecimientos en el festival de Avándaro, en 1971, se prohibieron las tocadas de rock, por lo que los músicos que aspiraban a dar a conocer sus composiciones se presentaban en los llamados "hoyos funkys", de forma clandestina, pero en septiembre de 1985, su destino dio un giro con la apertura de este foro, en donde pasaron los más grandes exponentes del género como el Tri, Caifanes, Fobia, La Maldita Vecindad y Café Tacuba.

Rockotitlán se fundó el 14 de septiembre de 1985, por los hermanos Arau; Sergio y Fernando, luego de que vivieran en carne propia la poca difusión que existía del rock en México.

Sergio era integrante de Botellita de Jérez y, antes de inaugurar el foro, el grupo se presentaba en escuelas técnicas y en algunos pequeños sitios. Por ello, cuando se les presentó la oportunidad para rentar la Terraza Casino (ubicada en Insurgentes), no lo dudaron ni dos veces, pues sabían que abrir su propio espacio, proveería al rock de una segunda oportunidad.

"Era algo que veníamos tramando los de Botellita, pero hubo un ensayo que dijimos ´¿sabes qué?, ya, hay que abrir el lugar´; lo curioso es que dijimos y, unas horas después o al otro día, me habló el Mastuerzo y me dijo ´oye, ¿qué crees?, están rentando el Terraza Casino´, fuimos corriendo", contó Sergio Arau al músico y entrevistador Javier Paniagua.

Fue entonces que los integrantes de la banda reunieron dinero y, además, acudieron al hermano de Sergio, que era uno de los actores de "Cachun Cachun Ra Ra", para que cooperara y solidarizara con la causa.

"Él entró con lana y a organizar todo, él acabó siendo el gerente de Rockotitlán", dijo.

Cuando Rockotitlán estaba listo para ser inaugurado, los hermanos Arau y Botellita de Jerez pusieron dos reglas que los grupos que se presentaran tenían que cumplir; tocar en español e interpretar canciones de su autoría.

Esto debido a que, cuando el rock llegó a México, con los Teen Tops y los Rebeldes del Rock, el género se basó en traducir canciones exitosas del rock norteamericano y, la búsqueda de Rockotitlán era dar voz a proyectos 100 por ciento nacionales.

"Tratábamos a los músicos como reyes, lo mejor que podíamos, no se valía discriminar, no teníamos cadenero que decía 'tú y tú´, ni madr*s, podía ir quien fuera", recordó.

Fue así que el foro abrigó, a partir del 14 de septiembre de 1985, a grandes grupos y músicos que comenzaban como Rockdrigo, Charly Montana, El Tri, Kenny y los Eléctricos, Ritmo Peligroso, Las Insólitas Imágenes de Aurora (más tarde los cuatro primeros integrantes de Caifanes), Fobia, Maldita Vecindad, Café Tacuba, Santa Sabina, La Lupita y Molotov, por mencionar algunas.

Se volvió tan exitoso que hubo ocasiones que la capacidad se rebasaba, lo que generó problemas con los vecinos se molestaban por el ruido.

"La delegación nos traía en jaque, por el ruido, los vecinos se quejaban... era un lugar que le cabían 300, 350 gentes y,a veces, había 500, depende de quién tocara y se ponía al gorro, pero la verdad es que era un lugar muy sano", rememoró el músico.

"Yo creo que con Rockotitlán, se definió la identidad del rock mexicano que conocemos ahorita, se siente lo mexicano", consideró.

Para 1990, los hermanos Arau vendieron sus acciones a uno de los primeros socios que, más tarde, vendió todo el conceto a Tony Méndez, integrante de Kerigma y que, por un tiempo, fue cuñado de Sergio.

Tony, en otra entrevista con Piro Pendás, contó que, tras pedir un préstamo de un millón de pesos a un primo, y reunir 800 mil pesos que pudo comprar al socio de los Arau el foro.

Para febrero de 1990, comenzó una nueva etapa para Rockotitlán, pues Méndez se asoció con Warner y Sony para crear uan firma con el nombre del foro (Discos Rockotitlán), a través del que firmaron a varias bandas como El Ansia, Guillotina, La concepción de la Luna, Juguete Rabioso y Café Tacuba.

Rockotitlán, segunda sede (2001 - 2009), ubicada en canal de Miramontes. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Para 2001, el foro cambió de sede por problemas con el propietario, por lo que se mudaron a canal de Miramontes, a un espacio más grande; Rockotitlán permaneció abierto hasta 2009, en una situación ya precaria, pues a pesar de que varias bandas de unieron y se presentaron para reunir dinero; entre ellos, el Tri, Molotov y Kenny y los Eléctricos, el objetivo no se logró.

"En Insurgentes nos lo cierran en 1999, en Miramontes abrimos en 2001 y cerró por 2009, las últimas tocadas con Kenny, Molotov, que hicieron un superapoyo, y el Tri, tratamos de sacar el buey de la barranca, pero ya se había ahogado, ya no se pudo hacer nada, (...) asumí que ya, ni modo, y hasta llegó un momento que me sentía bien, ya no tenía que ir a abrir al antro, ya no debía rentas, ya...", dijo Tony.

