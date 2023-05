Robbie Williams hizo suya la noche del Tecate Emblema

Ni la lluvia detuvo a Robbie Williams en su visita a la Ciudad de México, en donde hizo un recorrido por sus éxitos durante las últimas horas del festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El anfitrión británico conectó con sus 56 mil 737 fanáticos quienes no podían creer que tuvieran enfrente a su ídolo quien, acompañado de una banda musical y varias bailarinas, llenó de euforia su espectáculo, cifra de acuerdo con OCESA.

En esta fiesta el cantautor de 49 años interpretó a todo pulmón, bailó, se bajó del escenario, platicó con sus fans y hasta le dedicó algunas de sus piezas a un par de afortunadas que estaban cerca del escenario.

“Gracias amigos”, expresó en varias ocasiones el vocalista quien prometió entretener, así como divertir a su séquito y lo logró con su carisma y la interpretación de temas como “Let me entertain you” y “Love my life”.

Vestido utilizando una playera de la selección mexicana de futbol con un número tres en la espalda y su nombre, Robbie se mostró sonriente en la mayoría del tiempo, lució sus tatuajes y charló en varias ocasiones con sus fans.

En las primeras filas estaba una niña cargada de hombros que tenía un cartel en las manos que decía “Robbie ¿puedo abrazarte?”, algo que le causó mucha ternura a Williams, quien a continuación cantó “Supreme” y “Feel”.

Como muestra de agradecimiento dibujaba un corazón con las manos, después bailaba, mientras que cuando sonaban las trompetas de la canción “Candy” le lanzó playeras a los mexicanos.

Justo después de “Rock DJ” empezó a llover lo cual no fue impedimento para el cantante, quien tenía una mascada blanca, y que recordó la época en la que estuvo en el grupo Take That, tiempo en el que dijo que era muy problemático y un día simplemente le hablaron para correrlo de la banda.

También mencionó que sus canciones “no se hacen igual de famosas en todos los países, las que se hacen famosas en Francia, no necesariamente se hacen famosas aquí”, razón por la cual cantó "a capela" algunas de sus melodías para ver cuál se sabían mejor sus admiradores en este país.

En seguida hizo sonar el tema “Angel”, para después acercarse a los que estaban en la primera fila a quienes saludó de mano y tuvo una conversación con una mujer.

“¿En qué trabajas?”, le preguntó Robbie a una fan, quien le dijo que en marketing y le volvió a decir “qué manos tan suaves tienes y ojos hermosos”, por lo que la chica enloqueció y no paraba de sonreír.

El cantante volvió a la plataforma para continuar con su show con “No regrets” y “Strong”, además recordó cuando hace algunos años vendió miles de boletos para uno de sus conciertos, en tan solo algunas horas.

