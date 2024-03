Ricky Martin aboga por ser vulnerable y auténtico

Los Ángeles.— Ricky Martin nunca ha tenido miedo de mostrarse auténtico, a pesar de las posibles críticas que esto pueda generar.

En un entorno donde muchas celebridades prefieren callar, él ha optado por desafiar tabúes, como su orientación sexual y la decisión de formar una familia homoparental, actos que considera valerosos porque “para usar máscaras… está la fiesta de Halloween”.

“Debes atreverte a ser vulnerable y transparente para que la gente pueda entender de qué estás hecho, porque si no te entienden, te rechazan. Tienes que ser siempre real”, dice el cantante con más de 70 millones de álbumes vendidos en el mundo y 11 éxitos en el Top Ten Latino de Billboard.

Actualmente, el artista puertorriqueño está promocionando la serie Palm Royale, donde da vida a Robert, un camarero encargado de atender a los ricos miembros del club más exclusivo de Palm Beach durante la época de Nixon.

La trama se centra en Maxine Simmons (interpretada por Kristen Wiig), quien finge ser una mujer de gran fortuna para infiltrarse en los niveles más altos de la sociedad.

De manera similar, el personaje de Ricky busca integrarse en este selecto grupo social con la ayuda del personaje de Laura Dern, la acaudalada Linda.

“Palm Royale tiene mucho del famoso lema ‘fake it until you make it’ (‘pretende que lo eres hasta que lo logres’), pero creo que en el medio artístico ese dicho no aplica”, remarca Ricky.

En su trayectoria, ya tiene una nominación al Emmy como Actor de reparto gracias a su rol de Antonio D’Amico como socio de Gianni Versace en American crime story, además de haber doblar a Hércules al español latino en la cinta animada de Disney de 1997.

“Si me das tiempo para prepararme yo actúo donde sea. Las producciones en las que he podido actuar han sido porque me he permitido tener un espacio para sentir el drama, la tristeza, incluso la depresión si es necesario”.

Para preparar a su personaje en Palm Royale, el actor se adentró en el arte de la comedia, encarnando a un hombre marcado por una agresividad que esconde numerosos miedos y secretos.

Junto a Wiig y Dern, el “Rey del pop latino” también comparte escenas con Josh Lucas y la leyenda de la comedia, Carol Burnett, entre otros talentos destacados.

Ricky relata que un encuentro fortuito marcó su camino hacia esta serie: “Me tocó en la fiesta del Oscar de 2023 estar bailando al lado de Abe Sylvia, productor de Palm Royale; dos semanas después le marcó a mi agente”.

La primera temporada de 10 episodios culminará el 8 de mayo en AppleTV+.