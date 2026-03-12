Rick Harrison, conocido por el programa "El precio de la historia", expuso públicamente a su hijo Corey luego de que se difundiera una campaña en GoFundMe en la que se solicitaban donaciones para cubrir supuestos gastos médicos tras el accidente que el llamado “Big Hoss” sufrió en México en enero.

La colecta, lanzada a principios de marzo, fue creada por un amigo cercano de Corey, quien explicó en la plataforma que el hijo del famoso comerciante tuvo un grave percance de motoneta en Tulum, Quintana Roo.

El incidente le dejó 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado y una fuerte hemorragia interna, además de complicaciones médicas que, según el mensaje publicado, habían agotado sus ahorros y generado gastos hospitalarios fuertes. Por ello, se requería recaudar 100 mil dólares.

Sin embargo, en una reciente entrevista con TMZ, Rick aseguró que ya había pagado las facturas médicas de su hijo antes de que se lanzara la campaña. “Estaría bien que Corey devolviera el dinero que recibió”, comentó, aunque añadió que se trata de un asunto que prefiere resolver en privado con él.

“Agradecemos el apoyo y la preocupación de todos, pero creemos que lo mejor es concentrarnos en la recuperación de Corey en este momento”, señaló también el presentador, quien aclaró que hasta ahora no existe un plan de pago establecido.

¿Qué dijo Corey sobre la recaudación de fondos?

Por su parte, Corey, conocido como “Big Hoss”, también se pronunció sobre el tema. El empresario reconoció que la versión de su padre es correcta y explicó que su intención era devolverle el dinero que gastó en su recuperación. No obstante, dijo que si Rick decide que no tiene que hacerlo, entonces podría considerarlo un regalo de cumpleaños adelantado, aunque admitió que duda que su padre lo deje quedarse con el dinero.

La página de recaudación, que hasta ahora no ha sido cerrada y donde se muestran imágenes de Corey con lesiones tras el accidente, ha reunido 13 mil 582 dólares.

Corey Harrison también es conocido por su participación en el reality show estadounidense "El precio de la historia", donde trabaja junto a su familia en la casa de empeños de Las Vegas.

Foto: Instagram oficial.

