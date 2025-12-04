Más Información

volvió a México para presentar Sabiduría y felicidad, el documental que produjo sobre el , y encontró algo que, según él, no se repite en ninguna otra parte del mundo por la manera en que México recibe y procesa la espiritualidad.

Para el actor, este país posee una sensibilidad que no pasa por doctrinas ni etiquetas: es una forma de percibir lo sagrado que surge de la memoria colectiva, de la historia indígena y de una emotividad que, afirma, lo conecta de inmediato con la audiencia.

Antes de adentrarse en la película, el estadounidense de 76 años quiso reconocer públicamente esa conexión, describiéndola como un territorio emocional que le resulta cercano y profundamente auténtico.“Los mexicanos son personas profundamente espirituales. No importa la religión; hay un anhelo muy profundo. Y esa energía indígena que llevan dentro le agrega un elemento de trascendencia a todo”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Richard Gere. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Richard Gere. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Según el actor de Mujer Bonita, algo que caracteriza a los países hispanohablantes es la intensidad emocional. Gere explicó que la mezcla de humor, catarsis y vulnerabilidad que percibe en México le resulta completamente natural, casi como si se tratara de un espejo de su propio oficio como actor.“Las personas hispanohablantes son muy dramáticas: hay mucha risa, mucha locura y muchas lágrimas. Ese es mi mundo. Soy actor, vengo de esa energía”, explicó.

Richard Gere guía una meditación colectiva

Uno de los momentos más inesperados de la presentación ocurrió cuando Gere invitó a los asistentes a realizar una meditación guiada de tres minutos. La sala, llena de invitados, espectadores conectados y prensa, se sumió en un silencio profundo mientras él pedía imaginar la transformación del sufrimiento colectivo en compasión.

Después de hablar de México, Gere explicó la naturaleza íntima del documental, que llegará a los cines el 11 de diciembre. Describió al Dalai Lama no como un líder distante, sino como un hombre que ha vivido la pérdida sin renunciar a la alegría ni a la claridad.“Su Santidad no quiere convertir católicos en budistas. Dice: ‘Conserva tu religión, pero mira profundo dentro de ti’. Mi religión es la bondad, el corazón cálido, el amor”, reflexionó.

Gere cerró su intervención con una idea que resume su visión sobre el mensaje central del filme y su relación con este país. Para él, México posee la apertura emocional necesaria para recibir una obra que habla de compasión en tiempos fragmentados.“Aquí hay corazones abiertos. Y cuando eso ocurre, la luz entra más fácil”, afirmó antes de despedirse.

