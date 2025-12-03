Más Información
El artista urbano Rex Bantron, integrante del proyecto FAYUCA, considera que el arte urbano en la Ciudad de México ha crecido de manera exponencial en diversidad y presencia. Sin embargo, afirma que los apoyos institucionales siguen siendo “injustos y mal distribuidos”, lo que limita el trabajo de muchos creadores.
El proyecto FAYUCA está integrado por cuatro artistas urbanos que buscan generar una relación directa entre creadores y público, sin intermediarios. Su objetivo es impulsar la exposición del arte, garantizar precios justos, brindar visibilidad y mantener una relación cercana con la comunidad.
“El arte urbano puede transmitir paz, disfrute, convivencia sin juicio. La calle es una alternativa valiosa y sana, que no siempre tiene que ver con lo negativo”, señaló Rex Bantron.
Un colectivo desde la calle
El equipo está formado por Maldita Carmen, ilustradora; Bloque Negro, artista urbano y activista crítico del sistema; Alina, creadora de un proyecto de streetwear enfocado en la moda urbana; y Rex Bantron, grafitero con más de 25 años de trayectoria.
El impacto social del arte urbano
Para Bantron, el arte urbano sí puede generar cambios sociales. Su experiencia en curaduría, exposiciones, talleres, charlas y murales le ha mostrado que una pieza va más allá de lo estético: “Una pintura sensibiliza y genera reacciones en cualquier persona”, dijo.
Recordó que comenzó a hacer grafiti desde muy joven, de manera empírica, y que desde entonces entendió que quería que su trabajo tuviera un impacto real.
Una mirada chilanga
Su obra se basa en lo que ha absorbido durante tres décadas viviendo en el Centro de la Ciudad de México. Define su estilo como una combinación de nostalgia, cultura urbana y folclor chilango, abordando temas políticos, religiosos y sociales desde una perspectiva burlesca.
Apoyos insuficientes y mal distribuidos
El artista considera que los apoyos institucionales son necesarios, pero que muchas veces son inaccesibles o se distribuyen de forma injusta.
“Los artistas necesitamos sueldos y presupuestos dignos, no propuestas de visibilidad”, afirmó.
También criticó la presencia de intermediarios y la falta de transparencia en los presupuestos, que rara vez llegan directamente a los creadores.
Respecto al proyecto FAYUCA, señaló que funciona porque valora a los artistas underground que no encuentran espacio en ferias tradicionales. “En muchos lugares dejaron de invitarnos porque movíamos a otra banda, a otra comunidad”, comentó.
Ser fiel a la calle, dijo, también implica decidir qué apoyos aceptar, especialmente aquellos que exigen renunciar a la esencia del proyecto.
Un fenómeno cada vez más visible
Rex Bantron destacó que hoy es más sencillo acceder a información y conectar con otros artistas gracias a las redes y comunidades.
“Me emociona ver tanto talento en la calle. Siempre ha existido, pero ahora es más visible y diverso”, señaló.
Inspiración vs disciplina
Para el artista, la inspiración pesa más que la disciplina:
“Conozco a mucha gente disciplinada que no ha tenido oportunidades. En mi caso, agradezco más al instinto y a la irreverencia que a cualquier método rígido”.
Asegura que prefiere seguir sus impulsos: “Me gusta la disciplina impulsiva, no militar”.
Consejos para la nueva generación
Bantron recomendó a los jóvenes interesados en el arte urbano no desanimarse, pues trabajar en la calle puede ser peligroso y requiere conciencia y respeto hacia el espacio público.
Pidió evitar la soberbia, ya que la calle no es de una sola escena. También llamó a aprovechar los apoyos disponibles, sin esperar aprobación externa.
“Mientras alguien te dice que lo estás haciendo bien, ya se te fue el tren”, concluyó.
El festival FAYUCA se llevará a cabo el sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025, de 11:00 a 18:00 horas, en el Parque de Cultura Urbana (PARCUR), ubicado en la Tercera Sección de Chapultepec.
