El paso de Ricardo Peralta por "La casa de los famosos México" fue más que desafortunado. Entró siendo uno de los participantes más queridos por el público; incluso se figuraba como el ganador; sin embargo, los conflictos que creó entre sus compañeros, sus polémicas declaraciones y su cercanía con Adrián Marcelo, lo convirtieron en uno de los más criticados por el público.

Después de haber pasado 50 días encerrado, Peralta fue eliminado del reality por decisión del público; y tal como le ha sucedido al resto de los habitantes que han salido, el golpe de realidad que ha recibido ha sido duro.

“Me arrepiento de todo. Nunca entendí el juego, yo no llevaba una estrategia porque no soy el gran estratega; pero sí lamento varias situaciones, comentarios y acciones, pero me toca aprender de ellas, revisarlas con tiempo, dedicación y hacer lo propio”, reflexionó el influencer ante EL UNIVERSAL.

Ricardo explicó que el salir al mundo (después de siete semanas aislado) ha sido todo, sobre todo por la dimensión que alcanzaron sus actos como el posicionamiento contra Arath de la Torre o su hostilidad hacia Brigitte Bozzo, por poner algunos ejemplos.

“Pero aquí andamos para revisar lo que tengamos que revisar a nivel interno y seguir trabajando”, agregó.

El influencer calificó a "La casa de los famosos México" como un juego macabro, porque lo llevó a sacar cosas de él que desconocía, mismas que, ahora que ya se encuentra afuera, tendrá tiempo de revisar con su terapeuta, aún así no se resta responsabilidad de lo hecho y dicho durante su participación.

“Vuelvo a ofrecer una disculpa a las personas que se hayan sentido ofendidas por mí. Es un juego en el que te pierdes, esto no lo digo para justificarme, sólo es mi verdad”.

Por eso, consideró necesario hacer el ejercicio de revisar, a detalle, lo sucedido dentro de la casa, y aunque sabe que será doloroso, también está consciente de que lo ayudará a crecer como persona.

Al ser cuestionado sobre si conservará su amistad con el youtuber Adrián Marcelo, líder del cuarto Tierra y quien puso en aprietos a los habitantes y hasta a la producción del reality, Ricardo confesó que es una decisión que todavía no toma.

“Continuaré con las amistades que se dieron dentro de la casa, pero las que se den de manera orgánica. No podría decir con quién sí o no, porque tal vez ya estando afuera se dé el contacto sólo con algunos de los participantes o con nadie. Es que no sé cómo las personas vean todo lo que ocurrió adentro”, expresó.

Sobre todos los escándalos que generó el llamado "Sindicato", Peralta afirmó que, aunque hayan sido considerados como los grandes villanos de la historia, ninguno de sus excompañeros tiene las manos, o la conciencia, limpias:

“Si algo puedo decir es que todos, y cada uno de los que estuvimos en esa casa, dijimos cosas horribles de todos: así que, que levante la mano aquella persona que esté libre de pecado. Esa casa nos llevó a lugares que nunca esperamos haber llegado”, finalizó.

