Hay un puñado de películas que no sólo son consideradas joyas fílmicas, sino apuestas que ayudarían a cualquiera a entender lo que pasó desde 1910 y por casi una década, más allá de los libros de texto y enciclopedias.

"EL PRISIONERO TRECE"

Película de 1933, es decir, se hizo sólo 16 años después de acabada la Revolución Mexicana, con la promulgación de la Constitución. El cineasta Fernando de Fuentes había prácticamente pasado su adolescencia y primeros años de adultez, siendo testigo del conflicto armado por lo que es considerado uno de los más fieles “historiadores” de la época. En la cinta se sigue a un coronel del gobierno de Porfirio Díaz y posteriormente Victoriano Huerta, quien maltrata a su familia, lo que ocasiona que su esposa se lleve a su hijo. Años después, en plena revolución, el militar decide fusilar a su propio hijo, al que confunde con un revoltoso. En la trama se observan las intrigas, envidias y crueldad que puede pasar con quienes no aceptaban al gobierno.

Dónde ver: Filmoteca de la UNAM en línea, gratuito

"EL COMPADRE MENDOZA"

Considerada como una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos y, una vez más, bajo la mano de Fernando de Fuentes. La historia se sitúa entre 1913 y 1919, teniendo como personaje central a un terrateniente que lo mismo colabora con el gobierno federal, que con los revolucionarios. En una secuencia, de hecho, pide se quite un cuadro de Victoriano Huerta para colocar otro de Emiliano Zapata, para que el hermano de este último, Eufemio, vea que esté con ellos. Se trata de una crítica al mundo empresarial de la época. El propio De Fuentes dijo en una entrevista a EL UNIVERSAL, que el público sería lo demasiado inteligente para entender que la crueldad que mostraba en pantalla (habiendo asesinatos) no podía suavizarse pues así había sido.

Dónde ver: Nuestro Cine MX, con registro previo

"VÁMONOS CON PANCHO VILLA"

El llamado “Centauro del Norte” no era tan bueno como los libros oficiales escolares y los políticos, se han empeñado en decir. La cinta es sobre un grupo de rancheros que por su valentía son apodados "Los Leones de San Pablo" y se incorporan a la División del Norte de Villa. Casi todos mueren sin ser reconocidos y, el sobreviviente se da cuenta que la Revolución es una lucha estéril, al tiempo que visualiza a Villa como alguien capaz de traicionar, sentir miedo e ir en contra de lo que supuestamente defiende.

Dónde ver: Nuestro Cine MX, a la renta $39, por 48 horas

"EL ATENTADO"

Película que explora los años previos a la Revolución Mexicana, en los que ya se notaba inconformidad de la gente con el gobierno de Porfirio Díaz y grupos que deseaban cambios. Dirigida por Jorge Fons y basada en el libro de Álvaro Uribe, se ubica en septiembre de 1897, cuando Díaz es atacado por un presunto anarquista, que luego sería “linchado” por ciudadanos comunes en la cárcel. Se observa al círculo cercano a Díaz protegerlo, pero también dudando si es bueno eso. También la manipulación mediática en favor del régimen y la vida en las clases populares que cada día padecen más las cuestiones económicas.

Dónde ver: ViX

"LOS DE ABAJO"

Basada en la novela homónima de Mariano Azuela, quien estuvo con ejército villista. Hay dos películas con el mismo título, una de Chano Urueta (1949) y otra de Servando González (1978). En ambas se centra en un grupo de campesinos que se suma a la División del Norte y participa en la batalla de Zacatecas. En una más y en otra menos, se habla de lo violentos que eran los “revolucionarios”, insinuando a veces ataques sexuales a mujeres y haciendo cosas peores que el ejército federal.

Dónde ver: Nuetro Cine MX, se requiere registro

