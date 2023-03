Martha Higareda no se imaginó que “Todo en todas partes al mismo tiempo” se convertiría en la Mejor Película en los Premios Oscar, pues hace un tiempo confesó en un podcast que le había parecido una película con mucha información, razón por la que dijo que no la volvería a ver, pero este comentario ya se ha vuelto viral y son muchas y muchos quienes están criticando su opinión sobre la película.

La 95° entrega de los Premios Oscar reivindicó algunas circunstancias que se salieron del control de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que, anualmente, honra a lo mejor del cine, pues nadie ha podido olvidar el desencuentro que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la edición del año pasado, luego de que el actor diera una bofetada al comediante, quien hizo una broma acerca de la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, su esposa hace 25 años.

Pero en esta ocasión no hubo ningún enfrentamiento violento que opacará el verdadero motivo por el cual decenas de figuras de la escena cinematográfica de Hollywood se dan cita en el Dolby Theatre, recinto donde se lleva a cabo la premiación, pues este año fueron 10 las películas nominadas en la categoría a Mejor Película, evidenciando las grandes propuestas que estuvieron disponibles en taquillas y streaming en el 2022.

Durante la gala avanzaba, las dudas que podían caber entre las y los cinéfilos sobre cuál sería la cinta galardonada con la más importante de las categorías fueron disipándose, pues “Todo en todas partes al mismo tiempo”, cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, arrasó, llevándose 7 estatuillas de las 11 nominaciones en la que fue considerada, incluyendo la Mejor Película.

Con este reconocimiento, la cinta se convirtió en un hito dentro de la historia de los Premios Oscar, debido a que ninguna película considerada dentro del género de ciencia ficción había ganado el título de la Mejor Película, por ello, los discursos de todo el equipo que hizo posible su realización se volvieron conmovedores, pues todos ellos coincidieron en un punto; no abandonar los sueños cuando te apasionan pues, tarde o temprano, se convierten en realidad si le lucha lo suficiente por ellos.

Fue así que un usuario revivió un video donde Martha Higareda, en entrevista con Yordi Rosado, jugaba una temática de preguntas y respuestas, en la que el conductor la cuestionó acerca de la película que no soportaba pero que a la mayoría de las personas le parecía muy buena.

“¿Qué película que admira casi todo el mundo, pero tú no soportas no volverías a ver?”, fue la pregunta exacta que le hizo.

La actriz de “No manches Frida” se la pensó dos veces antes de dar una respuesta, pues parecía que ninguna película cumplía con los requisitos para calificarla como insoportable, por lo que Yordi replanteó su pregunta y le dijo que podía tratarse de una película que no le hubiera gustado e Higareda eligió “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Por supuesto, la actriz dio sus motivos para elegirla como una cinta que no fue de su agrado, pues le pareció que estaba muy carga de información y, además también habló el manejo de la cámara, como un punto que desfavoreció a la cinta, situación por la que destacó que no volvería a verla.

“Se me hace una película superloca, la vi una vez pero ya no la voy a volver a ver, ósea fue como que de estas cosas que ves y algo se siente raro porque es demasiada información, la cámara se mueve, muchas cosas suceden al mismo tiempo… esa película no la volvería a ver”, argumentó.

Este comentario, que ya se volvió viral, ha sido criticado en redes sociales, debido a que muchas personas han referido que Higareda ha aparecido en varias de las “peores” películas de comedias mexicanas, por lo que consideran que no está en posición de juzgar una cinta como la de Kwan y Scheinert.

Y aunque la actriz fue honesta con su opinión acerca de la película, cuando Michelle Yeoh se llevó el premio a la Mejor Actriz, Higareda no dudó de mostrar toda su admiración, compartiendo el discurso de agradecimiento de la actriz, pues consideró que fue un mensaje que alienta y motiva a todas las mujeres.

