Más Información

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

50 años de infrarrealismos

50 años de infrarrealismos

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

¡Oh, dulce concupiscencia!

¡Oh, dulce concupiscencia!

Dos novelas en la era de la criminalidad

Dos novelas en la era de la criminalidad

Esta es la historia de una , “”, que cuatro décadas después de su lanzamiento oficial en , volverá por algunos días a presentarse en pantalla grande.

Se trata de un largometraje animado en 2D que, estrenado en , sigue a una pequeña oruga que emprende un viaje, con amigos y obstáculos, para encontrarse a sí misma y saber qué va a ser de su vida.

Su exhibición se hará a través de , encuentro de animación independiente, que la ha programado para el próximo sábado en la Casa del Cine y un día después, en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Chapultepec.

Lee también:

¿Alguien se acuerda de ella? Lo más seguro es que no o apenas y hayan oído hablar de ella como leyenda, sin descartar el haber encontrado algunas imágenes por casualidad.

El origen

Fue en 1979 cuando el , conocido por la animación “” que aún se exhibe en la primera semana de enero, comenzó la realización de un proyecto bajo el título “La oruga Pepina”, personaje que había tenido éxito en el radio.

Pero algo pasó en el camino. Y Silvia Roche, creadora de “Burbujas” y ahora de esta historia, decidió llevarse la historia a España buscando apoyo.

El hijo del cineasta recordó en su momento que fue algo que molestó mucho a su padre, porque tenía contrato para la producción entera.

El caso es que ya afianzada la producción en el pais europeo, bajo el mando de José Luis y Santiago Moro, todos los personajes se rediseñaron por lo que no hubo crédito alguno para el mexicano.

"Pero fue asunto de política porque todo eso se dio en el cambio de administración de Echeverría (Luis) y López Portillo (José) y cancelaron el proyecto en CONACINE (institución previa al Imcine)”, narró el hijo de Ruiz.

"Silvia Roche, ella fue la que se movió y se llevó su guion a España para producirlo allá. Aclaro que no fue ella la que le quitó el proyecto, sino que lo cancelaron en CONACINE y ella se llevó su guion", añadió.

La película estrenó en salas nacionales durante el verano de 1984 con la voz principal de Cristina Camargo, quien ha prestado sus cuerdas vocales a personajes como la Androide 18 de la saga “Dragon Ball Z" y a Heidi, de la serie homónima.

Lee también:

Desde la primera secuencia se adivinaba que sería un drama, pues la pequeña oruga logra escaparse de unos cuervos que se la quieren comer y, después, reflexiona sobre su sentir de ser algo más que un gusano.

El éxito en taquilla fue brutal, estrenándose en salas para más de 2 mil asistentes como el Variedades, frente a la Alameda Central; el Florida, en el barrio de Tepito y el Latino, sobre avenida Reforma. Y la entonces Lucerito, estrella infantil, grabó el tema central “Un día volaré” que se puso a la venta en disco.

Fue entonces que se decidió hacer una secuela llamada “Katy, Kiki y Koko”, en la que Katy ya mariposa, debe cuidar a sus hijos. También fue una cinta hispano-mexicana (Televisa y Moros Studios), pero pasó sin pena ni gloria entre el público.

Ahora, 41 años después y aunque está disponible en youtube, donde contabiliza 10 millones de visualizaciones, se verá en el formato original en que fue pensada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]