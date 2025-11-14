Más Información

El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

"Reconozco en los jóvenes que se movilizarán el sábado voluntad de saber": José Ramón Cossío, exministro de la SCJN

"Reconozco en los jóvenes que se movilizarán el sábado voluntad de saber": José Ramón Cossío, exministro de la SCJN

Incendio en Teotihuacan no alcanzó estructuras arqueológicas: INAH

Incendio en Teotihuacan no alcanzó estructuras arqueológicas: INAH

Cuentan la historia del Estadio Azteca

Cuentan la historia del Estadio Azteca

“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

Debido a la detección de irregularidades en la plataforma digital de votos para determinar al ganador del Premio del Público en el Reto DocsMX, el festival especializado en documental,, decidió cancelar el galardón y regresar el dinero a las fuentes originales del mismo.

Por medio de un comunicado, los organizadores del certamen informaron que hubo anomalías detectadas por la propia empresa responsable de Docs en Línea, donde se efectuó la votación electrónica realizada entre el 20 y 29 de octubre.

El Reto DocsMX estaba conformado por más de 20 cortometrajes, con temática futbolera, que fueron hechos durante un desafió para hacer un documental en 100 horas, es decir, poco más de 4 días.

“Se decidió declarar nulo el Premio del Público. Los equipos participantes y las instancias correspondientes ya fueron notificadas”, se lee en el texto.

Los directivos del festival también dieron a conocer el informe que les entregó PUNTOZIP Informática, responsable de la plataforma, donde se detalla lo ocurrido.

Lee también:

“Se identificó que aproximadamente 500 votos fueron emitidos utilizando correos electrónicos inexistentes o inválidos, según los resultados de las pruebas de validación realizadas en los servidores de correo. Dado que el sistema requiere un correo electrónico válido para considerar un voto legítimo, dichos registros fueron clasificados como no válidos”, detalla.

El documento apunta que se detectó un intento de inyección de un código automatizado en el formulario de votación, buscando enviar múltiples votos desde un mismo origen.

“Si bien el sistema contaba con validaciones y limitaciones por IP y sesión, los atacantes emplearon encabezados falsos y rotación de direcciones IP para simular actividad legítima. Afortunadamente la anomalía fue detectada a tiempo y las medidas de contención aplicadas”, precisa.

DocsMX 2025 tuvo 11 sedes en la Ciudad de México; una sede virtual (donde se desarrolló la controversia) y proyecciones en todo el pais a través de la red de exhibición colaborativa Doctubre Mx. La edición estuvo conformada por más de 100 producciones, la mitad de ellos de manufactura nacional.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Prima de Kate Middleton revela cómo es vivir dentro de la familia real: “un infierno, una forma de tortura”. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Prima de Kate Middleton revela cómo es vivir dentro de la familia real: “un infierno, una forma de tortura”

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]