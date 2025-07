Malcolm-Jamal Warner, recordado como Theo en “El show de Bill Cosby”, murió a los 54 años en Costa Rica. El actor tuvo una prolífica carrera en televisión, participando en éxitos de los años 80 y 90.

Warner apareció en series como “Malcolm & Eddie” (1996-2000), donde compartió protagonismo con el comediante Eddie Griffin, y en “Reed Between the Lines” (2011-2015), junto a Tracee Ellis Ross.

¿Cuándo murió el actor Malcolm-Jamal Warner?

De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional de Costa Rica, informado a ABC News, el cuerpo del actor fue encontrado sin vida cerca de la playa de Cocles, en Limón, Costa Rica el domingo 20 de julio.

¿De qué murió el actor Malcolm-Jamal Warner?

La policía local señaló que la causa de muerte fue asfixia, tras ser arrastrado por una fuerte corriente y fue encontrado en una playa en Costa Rica.

¿Quién fue Malcolm-Jamal Warner?

Malcolm-Jamal Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Participó en más de 84 producciones de televisión, cortometrajes y películas, de acuerdo con IMDB.

Uno de sus papeles más destacados fue el de Theo Huxtable en la famosa serie “El show de Bill Cosby”, que retrataba a una familia afroamericana en situaciones cómicas. Por esta interpretación, Warner recibió una nominación al Emmy en 1986 y permaneció en la serie durante casi 200 episodios, transmitidos de 1984 a 1992. Además, ganó un Grammy por “Mejor Interpretación de R&B Tradicional” en 2015.

Malcolm-Jamal Warner apareció en shows como “El príncipe del rap en Bel-Air” (1990), interpretando a Eric en la segunda temporada, y protagonizó la serie de NBC “Here and Now” (1992), entre muchos otros proyectos