Residente va del escenario al set; debuta en “In the summer”

Morelia.— Como un amoroso, pero imprudente padre se verá a Residente, exintegrante de Calle 13, en la película independiente In the summers, ahora en posproducción.

En el filme dirigido por la colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza Samudio se aborda la vida de dos hermanas y su padre quien, mientras tiene una imagen divertida, lucha contra las adicciones.

El papá provoca un trágico accidente automovilístico, cuyos efectos busca resarcir.

“Fue una petición nuestra y de la directora, porque (Residente) tiene toda la onda y es súper cool. Creo que él tenía la espinita de querer actuar y creo que nadie le diría que no”, dice el productor Arturo Sampson.

Residente, cuyo verdadero nombre es René Pérez Joglar, fue miembro fundador y vocalista de Calle 13, que tuvo éxitos como “Atrévete.te.te”, “Pa’l norte” y “La perla”. En 2015, el puertorriqueño inició su carrera de solista, que ha combinado con su siempre activismo político.

En el elenco se encuentran también Sasha Calle, Lio Mehiel y Leslie Grace.

“(In the summer) saldrá pronto, la hicimos en Nuevo México y Residente es ahí un personaje muy importante, es el principal”, subraya Sampson, quien ha estado detrás de producciones como Luis Miguel, la serie y Vgly.

El ejecutivo presentó ayer, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el título No voy a pedirle a nadie que me crea, la nueva cinta de Fernando Frías (Ya no estoy aquí), con Darío Yazbek (La casa de las flores) y Natalia Solián (Huesera).

Se trata de un filme que se rodó en la ciudad española de Barcelona y cuenta la vida de una pareja cuyo destino está en manos de un mafioso mexicano.

“Tiene una cosa curiosíma allá que es ‘el corte al pit’, que es cortar para salir a fumar a las 11 de la mañana, todos cortan. Es una regla inamovible, para nosotros era ridículo y después de un tiempo, pues te acostumbras”, recuerda de buen humor.

Sampson también se encuentra en pleno rodaje de la serie La libertad, de Alejandra Márquez Abella (El norte sobre el vacío) y prepara la segunda temporada de Vgly, cuyos capítulos están escribiéndose.

La liberación es una serie protagonizada por Ilse Salas, Cassandra Cianguerotti, Johanna Murillo y Dolores Heredia en el que se aborda al mundo después del Metoo, en donde las mujeres están viendo las heridas que les ha producido el patriarcado.

Está escrita por la misma Márquez Abella y un equipo conformado por Arantxa Luna, Jimena Montemayor (Restos de viento), Aura García Junco (Belascoarán) y Manuel Alcalá (Museo).