San Juan.- El artista puertorriqueño René Pérez (Residente) comenzó la filmación de su primera película, PORTO RICO, protagonizada por su colega Bad Bunny y con un elenco que incluye a actores de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

Así lo dejó saber Residente en una historia en su cuenta de Instagram, donde publica la claqueta e incluye en ella que están filmando la primera escena, bajo la dirección del artista y su director de fotografía Anthony Dod Mantle, conocido por sus trabajos en Slumdog Millionaire (2008) y Snowden (2016).

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, afirmó en un comunicado Residente en febrero pasado, cuando se anunció el rodaje del filme.

PORTO RICO, coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Oscar Alexander Dinelaris (Birdman), es un western caribeño inspirado en hechos reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa.

“Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, dijo Residente, ganador de 34 Grammy y Latin Grammy, que ha hecho también una carrera como actor en In the Summers.

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